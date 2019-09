Lions entkusseln Blankes Flat bei Vesbeck

Neustadt

Sie handeln lieber, anstatt zu demonstrieren: Mit Sensen, Gartenscheren und Sägen zogen am Sonnabend etliche Mitglieder des Lions Clubs Neustadt los, um einen Bereich des Hochmoores Blankes Flat zu entkusseln. „Am Tag zuvor demonstrierten am Friday for Future die Menschen auf der ganzen Welt für Umweltbelange. Wir schritten nach dem Motto ,Demonstrieren ist gut, handeln ist besser’ im Kleinen zur Tat“, sagt Manfred Henze, Pressesprecher des Lions Clubs in Neustadt. „Entkusseln“ nennt sich die Landschaftspflege von Heideflächen, bei der unerwünschte junge Gehölze entfernt werden.

Moorschnucken helfen, Baumtriebe zu entfernen

In Absprache mit dem Schäfer vor Ort entfernten die freiwilligen Helfer bis in die frühen Abendstunden junge Birken mit der Sense und zogen Kiefernsprösslinge aus dem Boden. „Wir haben in einem Bereich gearbeitet, wo die Moorschnucken noch nicht fleißig waren“, erzählt Henze. Etwa 25 Tiere, der kleinen weißen Landschaf-Rasse, sind regelmäßig im Flat unterwegs und fressen die jungen Baumtriebe.

Die Moorschnucken sind die unermüdlichen Landschaftspfleger im Blanken Flat bei Vesbeck. Quelle: Marianne Fabich

Blankes Flat ist ein lohnendes Naherholungsziel

Seit 1971 sorgt die Heimatgruppe Blankes Flat auf Anraten des Heimatbundes Niedersachsen für die Pflege der urwüchsigen Landschaft, um das 47 Hektar große Naturschutzgebiet und den Heideweiher zu erhalten. Seit 1990 wird die Gruppe durch die Mitglieder des Lions Clubs Neustadt unterstützt. „Inzwischen haben wir das Entkusseln komplett übernommen und treffen uns einmal im Jahr, meist zu Beginn des Herbstes, zum Arbeitseinsatz in der Heide“, berichtet der Pressesprecher der Lions.

„Die Europäische Union erklärte das Blanke Flat als besonders schutzwürdig für Fauna, Flora und Habitat. Da ist es allemal wert, einen Samstag zur Erhaltung zu opfern“, sagt Henze überzeugt. „Durch das Entkusseln bleibt das Gebiet um den Weiher ein lohnendes Wanderziel.“

Von Susann Brosch