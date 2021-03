Neustadt

Es ist ruhig in der Schwimmhalle. Das ehemalige Neustädter Hallenbad an der Lindenstraße ist seit drei Jahren ein verlassener Ort. Wo viele Jahre das Wasserplätschern in den Überlaufrinnen zum zum akustischen Dauerrauschen für hunderttausende Badegäste gehörte, herrscht nun Stille. Der Badewasser ist längst abgelassen und die blaugefliesten, ehemaligen Sport- und Freizeitbereiche sind mit Bauzäunen abgesichert. An der tiefsten Stelle, der Sprunggrube unter dem Fünfmeterturm, geht es fast vier Meter in die Tiefe. Die Beckenleiter reicht nicht bis auf den Grund. Wer dort hinein fällt kann kaum auf Hilfe hoffen.

Letzte Sprünge im April 2018

2018 hatte das Bad geschlossen – nach über 45 Jahren im Betrieb. Viele treue Besucher hat es an das deutlich modernere Freizeitbad Balneon weitergegeben. Am 30. April 2018, um 22.27 Uhr, hatte sich das Rolltor ein letztes Mal geschlossen. Wer dieser Tage einen Blick in die Gänge wirft, sieht Graffitis und ausgeräumte Schränke und unordentliche Büros. Es sind die Hinterlassenschaften von ungebetenen Gästen, die sich Zugang verschafft haben, bevor die Türen von Innen zusätzlich gesichert wurden.

Die Corona-Pause hätte man früher wohl für Wartungsarbeiten genutzt. Die Bereiche um die Becken wären mit dem Hochdruckreiniger gesäubert, Malerarbeiten und Reparaturen vorgenommen worden. Nun sammelt sich in den Duschräumen der Staub – denn niemand reinigt ein aufgegebenes Schwimmbad.

Der Notstrom ist aus

Auch im Bauch der Schwimmbades ist Ruhe eingekehrt. Filteranlagen, die sogenannten Schwallwasserbecken und die Batterien der Notstromanlage im Keller sind leer. Dort herrscht nunmehr eine fast gespenstische Stille. Pumpen und Anlagen ruhen und haben mittlerweile nur noch Schrottwert. Einzig im ehemaligen Saunabecken sammelt sich Wasser – das kommt nun allerdings von der Decke.

Wenn dieser Tage die Sonne untergeht, wird es wirklich dunkel im Bad. „Wir erhalten immer wieder Anfragen, weil jemand gern in dem Gebäude fotografieren möchte“, sagt Sprecher Steffen Schlakat. Die muss er ablehnen – die Gefahr eines Unfalls ist zu groß. In der Zukunft soll auf dem Grundstück ein Teil des geplanten neuen Gymnasiums stehen. Wann genau der Abriss beginnt, ist noch unklar. Ganz ungenutzt bleibt die Anlage bis zu ihrem Abriss nicht. Anwohner berichten, das Sondereinheiten der Polizei im vergangenen Jahr das Areal zum üben für spezielle Einsatzszenarien genutzt haben.

Von Mirko Bartels