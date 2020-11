Neustadt

Einen Tag nach dem Angriff mit einer Machete auf einen 24-Jährigen in Neustadt kämpfen Ärzte in einem Krankenhaus weiterhin um das Leben des schwer verletzten Mannes. Wie die Polizei mitteilt, ist der Zustand des Opfers weiterhin kritisch. Der junge Mann war in der Nacht zu Sonnabend in seiner Wohnung in der Innenstadt mit einem 22-jährigen Bekannten in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte, schließlich stach der Besucher nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einer Machete zu. Dabei erlitt der 24-Jährige lebensgefährliche Verletzungen im Halsbereich.

Laut Polizei hatte der mutmaßliche Täter am Sonnabendmorgen gegen 1.30 Uhr selbst über den Notruf einen Angriff mit einer Machete gemeldet. Der 22-Jährige wurde von Einsatzkräften noch in der Nacht in dem Mehrfamilienhaus an der Wallstraße als dringend Tatverdächtiger festgenommen. Rettungskräfte brachten das lebensgefährlich verletzte Opfer in ein Krankenhaus.

Mutmaßlicher Täter soll am Sonntag der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden

Nach Angaben von Polizeisprecher Martin Richter soll der mutmaßliche Täter noch am Sonntag der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden. Experten der Spurensicherung hatten in der Wohnung des Opfers eine Machete gefunden. Das sogenanntes Langmesser könnte laut Polizei als Tatwaffe infrage kommen.

Über die Hintergründe des Streits sowie einen möglichen Alkohol- oder Drogeneinfluss der beiden Kontrahenten zum Tatzeitpunkt können die Ermittler derzeit noch keine Angaben machen. Ob bei der Tat mögliche Zeugen in der Wohnung waren, ist der Polizei laut Pressesprecher ebenfalls noch nicht bekannt. Ein Geständnis gebe bislang nicht.

Von Ingo Rodriguez