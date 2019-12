Neustadt

Früher gab es im Haus an der Mittelstraße 3 frisches Brot und Brötchen, später nutzte ein Fachgeschäft für Textilien die Räume als Ausstellungsfläche – nun soll einmal mehr neues Leben in das Fachwerkhaus kommen: Madeleine Göcke hat dort am Freitag ihr Geschäft LebensArt in dem geschichtsträchtigen Gebäude eröffnet.

Endlich wieder Haushaltswaren in der Innenstadt

Hauhaltswaren will die dynamische Einzelhandelskauffrau an den den Neustädter und die Neustädterin bringen und damit eine Sortimentslücke in der Innenstadt schließen. Das Angebot bleibt dem alten Standort fast treu: Bis 2014 gab es wenige Meter entfernt an der Ecke Mittelstraße und Marktstraße das Traditionsgeschäft Behrens-Haushaltswaren. „Ich möchte einen weiteren Impuls in die Stadt bringen“, sagt LebensArt-Inhaberin Göcke.

Immobilie birgt viele Überraschungen

Die 46-Jährige hat das Gebäude gekauft und in den vergangenen Monaten die Räume umgestaltet. „Es war eine ganze Menge Arbeit“, sagt Göcke. Viel Hilfe habe sie von der Familie bekommen, aber natürlich auch Fachleute beauftragt, wenn es nötig war. Sogar der Abriss des Hauses habe zwischendurch zur Debatte gestanden. „Dann haben wir uns aber entschlossen, lieber zu renovieren“, sagt die Geschäftsfrau. Der Charme des alten Gemäuers habe es ihr angetan. Den wolle sie erhalten und jetzt zeitgemäß wieder aufarbeiten, auch wenn das einige Zeit dauert.

Artikel rund um den Haushalt und für schönes Wohnen gibt es in der Mittelstraße. Quelle: Mirko Bartels

Alte Bausubstanz erschwert die Modernisierung

Das Haus habe sich an vielen Stellen gegen die Modernisierung gewehrt: Verfaulte Balken, ein eingestürzter Fußboden und jede Menge andere große und kleine Widrigkeiten hätten den Umbau behindert, den Zeitplan und Gestaltungswünsche immer wieder umgeworfen, berichtet Göcke. Die neue Eigentümerin hätte gern mehr von der alten Substanz erhalten, wollte damit in den renovierten Räumen an die geschäftliche Historie erinnern. Diesen Plan musste sie in großen Teilen aufgeben – zuviel war selbst als Rohmaterial nicht mehr zu gebrauchen. „Eigentlich wollten wir bereits im September öffnen. Das ging dann aber einfach nicht“, sagt Göcke.

Umfangreiches Angebot im modernen Gewand

Das Ergebnis der vielen schweißtreibenden Stunden zwischen Schutt und alten Balken kann sich sehen lassen: Hell, freundlich-modern und ungeahnt groß präsentieren sich die neuen Verkaufsräume, die sich bis in die ehemalige Backstube erstrecken. Rund 240 Quadratmeter Ladenfläche sind es, die von den Besuchern entdeckt werden wollen. „Schau mal, da geht es ja noch weiter“, sagt dann auch eine der ersten Kundinnen im erstaunt. Vorbei an Porzellan, Töpfen, Pfannen feinen Ölen und Gewürzen können sich die Kunden den Weg in den Bauch des Hauses quasi „erstöbern“.

Feine Öle und Essigsorten gibt es in nun in der Mittelstraße. Eva Göcke bereitet kleine Tester vor. Quelle: Mirko Bartels

Wohnzimmer-Ambiente in der ehemaligen Backstube

Sitz-Arrangements und Deko-Artikel gibt es jetzt in der ehemaligen Backstube. Der alte Seiteneingang ist hinter einem Vorhang versteckt. Dort haben Eingeweihte früher bereits vor den offiziellen Öffnungszeiten ihre frischen Brötchen geholt. „Viele Passanten haben während der Renovierung einen Blick durch die Tür geworfen und uns alles Gute für den neuen Start gewünscht“, sagt Göcke. Sie fühlt sich in Neustadt aufgenommen.

Ihr Sortiment will sie in der nächsten Zeit noch erweitern. „Ich möchte auf das eingehen, was in Neustadt gebraucht wird und natürlich auch ein junges Publikum mit meinem Sortiment ansprechen“, sagt Göcke. Unterstützt wird sie dabei von Ihrer Tochter Eva. Die 18-Jährige sei da mehr am Puls der Zeit und habe ihr schon gute Impulse gegeben.

Ortsbürgermeister Johannes Laub freut sich über das neue Angebot für Haushaltswaren und mehr von Madeleine Göcke an der Mittelstraße. Quelle: Mirko Bartels

Zur „stillen Eröffnung“ am Freitag kam auch Ortsbürgermeister Johannes Laub vorbei, um der Geschäftsfrau gute Wünsche für die Zukunft vom Ortsrat auszurichten.

Von Mirko Bartels