Mandelsloh

Fritz Fuhrwerk ist an diesem Nachmittag konzentriert bei der Sache. Im Rollstuhl an der Tischtennisplatte sitzend, spielt der 72-Jährige ein kleines Match mit seiner Frau Beate. Günter Hahn (UWG), Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Turnvereins (TV) Mandelsloh, beobachtet die beiden. Er ist erfreut über die Fortschritte des Seniors: „Zu Beginn hat er fast keinen Ball getroffen, mittlerweile kommen richtige Ballwechsel zustande“, erzählt Hahn. Doch um sportliche Höchstleistungen geht es in diesem Kurs nicht, der sich an Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen richtet. Im Vordergrund stehen Spaß und gemeinsame Momente.

Berlin, Frankfurt, Mandelsloh

Die Initiative „Sport bewegt Menschen mit Demenz“ hat der Deutsche Olympische Sportbund in Kooperation mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft geschaffen. Das Projekt soll als Teil der Nationalen Demenzstrategie die Lebensqualität von Demenzkranken und ihren Angehörigen erhöhen. Der TV Mandelsloh ist über den Deutschen Tischtennis-Bund beteiligt. Geografisch fällt er etwas aus der Reihe: „Die anderen Sportvereine sitzen in Berlin, Stuttgart und Frankfurt“, sagt Hahn. Er sei aber gut vernetzt, sodass man auch bei ihm angefragt habe.

Wöchentlich Tischtennis

Seit Mitte Juni treffen sich die sechs Teilnehmer einmal wöchentlich – drei Menschen mit Demenz und ihr jeweiliger Angehöriger. Zu Beginn gibt es spielerische Gedächtnis- und Koordinationsübungen, die sich Trainer Hahn selbst überlegt. An diesem Tag müssen die Teilnehmer Bälle von einem Löffel auf den anderen befördern, ohne dass er herunterfällt. Dann spielen sie Tischtennis.

„Maja“-Projektleiterin Wiebke Messerschmidt (Mitte) hilft Margit und Hilmar Broszeit beim Koordinationsspiel. Quelle: Alexander Plöger

„Braucht andere Ansprache“

Zwar hilft Hahn seine Trainererfahrung, etwa als Fußball- und Lesetrainer mit Grundschülern, aber der Kontakt mit Dementen fordere eine eigene Herangehensweise. „Man braucht eine ganz andere Ansprache als mit Kindern“, so Hahn. In Vorbereitung auf den Kurs habe er deshalb einen Online-Lehrgang besucht, um über das Krankheitsbild und den richtigen Umgang damit informiert zu sein. Grundsätzlich wichtig sei aber vor allem eines: Einfühlungsvermögen. „Dass ich mit 75 auch schon etwas älter bin, kommt mir da zugute“, sagt der Trainer.

Kooperation mit „Maja“

Das Projekt läuft in enger Zusammenarbeit mit dem Mandelsloher Diakonie-Wohnprojekt „Maja – Mandelsloh für Jung und Alt“. Alle Teilnehmer wohnen dort oder sind Gast in der Tagespflege. Hahns Plan, mit Schulbeginn auch die Grundschüler zum gemeinsamen Tischtennisspiel ins Boot zu holen, passt ins Motto: „Diese Synergie von Jung und Alt ist ja genau das, was wir erreichen möchten“, sagt Projektleiterin Wiebke Messerschmidt. Auch im Bericht des Norddeutschen Rundfunks (NDR) über das Wohnprojekt waren die Tischtennisspieler zu sehen. Zukünftig möchte der Ortsbürgermeister die Teilnehmerzahl noch erweitern.

Kursleiter Günter Hahn (Mitte) spielt ein paar Aufschläge mit den Teilnehmern Margit und Hilmar Broszeit. Quelle: Alexander Plöger

„Es geht um Spaß“

Das übergeordnete Ziel des Kurses ist von Teilnehmerin Margarete Gründel schnell zusammengefasst: „Es geht um den Spaß.“ Besonderer Fokus liege auf der gemeinsamen Betätigung, ergänzt Hahn. Denn sie helfe, den Zugang des Angehörigen zum Erkrankten in seiner neuen Innenwelt zu erleichtern. „Mir als Angehöriger hilft der Kurs auch, um etwas Abwechslung zu haben und sich auszutauschen“, erzählt Margit Broszeit. Nicht zuletzt wirkt sich die sportliche Betätigung auch positiv auf die motorisch-kognitiven Fähigkeiten aus.

Eigener Ehrgeiz

Die Teilnehmer des Demenzsportkurses Beate und Fritz Fuhrwerk beim Tischtennis-Spiel. Quelle: Alexander Plöger

Fritz Fuhrwerk trainiert derweil weiter mit seiner Frau, denn er hat eine Abmachung laufen. Nach einem Schlaganfall sitzt er halbseitig gelähmt im Rollstuhl. Tischtennis in Kombination mit Physiotherapie helfen, seine Bewegungsfähigkeit wiederherzustellen: „Wenn ich wieder selbstständig stehen und an der Platte spielen kann, gibt meine Physiotherapeutin mir und meiner Frau ein Essen aus“, sagt der Senior.

Es sind noch Plätze frei

Wer sich für die Teilnahme am Demenzsportkurs interessiert, erreicht Hahn unter Telefon (05072) 7139 oder (0171) 7722245 oder per Mail an g.hahn.tt@gmx.de. Der Kurs richtet sich an Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz zusammen mit einem Angehörigen. Tischtenniskenntnisse sind nicht erforderlich.

Von Alexander Plöger