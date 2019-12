Das Künstlerehepaar Ingrid und Jacek Pawlowski wirkte seit 1966 in Bordenau. Eine nun neu gegründete Stiftung soll ihr Schaffen und die Erinnerung an die Künstler in Neustadt lebendig halten. In sie fließt der Nachlass des Paares, darunter 300 Kunstwerke und ein sechsstelliger Geldbetrag.