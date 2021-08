Mann in Neustadt auf die Gleise gestoßen – Täter muss in die Psychiatrie

Hannover

Zur falschen Zeit am falschen Ort: So muss sich Tobias Meyer (34, Name geändert) am 26. Februar 2021 am Neustädter Bahnhof gefühlt haben. Er wurde unvermittelt von einem völlig Fremden ins Gleisbett geschubst. Meyer überlebt die Attacke nur knapp, wurde nur Sekunden vor einem einfahrenden Schnellzug gerettet.

Oliver S. (56) heißt der Beschuldigte. Die Schwurgerichtskammer wies ihn für unbestimmte Zeit in die Psychiatrie ein. Richter Stefan Joseph stufte S. als schuldunfähig ein. „Er leidet unter einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis“, stellte die 13. Kammer des Landgerichts Hannover nach einem psychiatrischen Gutachten fest. Mit seiner Krankheit sei S. eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Beschuldigter fühlte sich ausgelacht und wurde wütend

Der Beschuldigte wurde wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt. „Das Gericht hat den bedingten Tötungsvorsatz bejaht“, erklärte Gerichtssprecherin Annika Osterloh.

Wie konnte es zu dieser Tat kommen? Tobias Meyer kam an dem Spätwintertag mit seiner Freundin auf den Bahnsteig. Mit einer Handbewegung deutete er an, dass man zum hinteren Bahnsteiggleis gehen wollte. Oliver S. bezog das angebliche Lachen und die Handbewegung auf sich. „Er fühlte sich ausgelacht und wurde wütend“, erklärte Osterloh.

Ganz typisch für Menschen mit einer Schizophrenie: Sie stellen Dinge, die völlig zufällig passieren, in einen Zusammenhang und deuten das dann gegen sich. Daraufhin schubste Oliver S. den nichts ahnenden Tobias Meyer ins Gleisbett. Seine Freundin und weitere Bahnfahrer halfen ihm aus der lebensgefährlichen Situation. Der 34-Jährige erlitt Verletzungen an der Wirbelsäule, am Kopf und an den Beinen.

