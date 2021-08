TSV Neustadt bietet Paddle-Yoga an

Neustadt/Mardorf

Der Turn- und Sportverein (TSV) Neustadt veranstaltet ein Sommer-Special: Am Sonnabend, 14. August, finden am Steinhuder Meer zwei Yogakurse auf dem Stand Up Paddle Board statt. Die Kurse beginnen um 10 und um 12 Uhr und dauern jeweils eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist der Surferstand in Mardorf.

Entspannung auf dem Meer

Die Kombination von Yoga mit der Umgebung des Steinhuder Meeres soll für zusätzliche Entspannung sorgen. Die Yogaübungen auf dem Board sind einsteigerfreundlich ausgewählt. Zusätzlich leiten die TSV-Yogalehrenden Katja und Jan die Teilnehmer an. Vorherige Erfahrungen sowohl mit Yoga als auch mit einem Stand Up Paddle Board sind nicht notwendig.

Eigenes Paddle Board nötig

Das Angebot kostet für Mitglieder 15 Euro, Nicht-Mitglieder bezahlen 20 Euro. Die Zahlung ist vor Ort möglich. Teilnehmer müssen schwimmen können und ihr eigenes Stand Up Paddle Board mitbringen. Die Anmeldung muss vorab verbindlich per E-Mail an tonusinbalance@gmail.com erfolgen. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Von Alexander Plöger