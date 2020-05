Vatertag und Corona: Diese Regeln gelten Himmelfahrt in Hannover

Hannover

Die traditionellen Vatertagsausflüge am Himmelfahrtstag stehen in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen – und unter besonderer Beobachtung. Denn die Kontaktverbote anlässlich der Corona-Pandemie gelten auch am diesem Tag, und die Behörden richten sich auf umfassende Kontrollen ein.

Ein Alkoholverbot im Außenbereich von Gaststätten und in Biergärten sowie ein Verbot, Alkohol außer Haus zu verkaufen, wie es im Landkreis Aurich zu Christi Himmelfahrt (21. Mai) gilt, wird es in der Region Hannover zwar nicht geben. Dennoch gibt es die Sorge, dass die Teilnehmer der Vatertagsausflüge die Abstandsregeln nicht einhalten, vor allem wenn zu viel Alkohol im Spiel ist.

Anzeige

Es gelten die Corona-Regeln

Herkömmliche Ausflüge an diesem Feiertag, bei dem sich meist Gruppen jüngerer Leute treffen, um mit viel Alkohol den Tag zu verbringen, sind in diesem Jahr nicht erlaubt. Denn es gelten weiterhin das Kontaktverbot und die Abstandsregeln. Treffen dürfen sich lediglich Menschen aus zwei Haushalten, das dürfte bei herkömmlichen Vatertagsgruppen allerdings nur in den wenigsten Fällen zutreffen.

Weitere HAZ+ Artikel

Verbot von Glasflaschen im Maschpark

Im Maschpark in Hannover gilt nach Angaben eines Stadtsprechers Christi Himmelfahrt ein generelles Verbot von Glasflaschen, wie schon in den beiden vergangenen Jahren. Zudem gilt ein Grillverbot. Weitere Einschränkungen seien in der Landeshauptstadt nicht geplant.

Sperrungen am Steinhuder Meer

Einer der beliebtesten Treffpunkte am Himmelfahrtstag in der Region ist das Steinhuder Meer. Die Stadt Wunstorf hat darauf reagiert und wird außer dem Kurpark in Steinhude auch eine große Wiese in der Nähe absperren; diese war in den vergangenen Jahren ein beliebter Treffpunkt von Vatertagsausflügen. „Wir machen das nicht nur mit einer Allgemeinverfügung, sondern werden die Areale sichtbar mit Bauzäunen sperren“, sagt der Sprecher der Stadt Wunstorf, Alexander Stockum. Wie in den vergangenen Jahren gilt auch dieses Jahr in Steinhude das Verbot, Musik abzuspielen. An den Stränden in Mardorf würden Sicherheitspersonal und Polizei die Regeln durchsetzen, kündigte Regionssprecherin Christina Kreutz an.

Polizei will verstärkt Präsenz zeigen

Die Polizei hat angekündigt, auch in diesem Jahr verstärkt Präsenz in der Region Hannover zu zeigen, auch die Reiterstaffel werde dabei zum Einsatz kommen. In den vergangenen Jahren hätten sich als Ausgangspunkt für die sogenannten Vatertagstouren insbesondere der Maschsee und der Maschteich, der Hufeisensee in Isernhagen, der Wietzepark sowie der Waldsee in Langenhagen, die Weiße Düne im Neustädter Ortsteil Mardorf, die Strandterrassen in Steinhude sowie die Meitzer Straße in der Wedemark herauskristallisiert, sagt ein Polizeisprecher. Diese Orte stehen bei den Einsatzkräften besonders im Fokus. Für den betroffenen Bereich in der Wedemark gilt am Feiertag ein eingeschränktes Alkoholverbot für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 15 Prozent.

Polizei droht mit Ahndung von Verstößen

Die Beamten würden frühzeitig und konsequent die Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen kontrollieren und Verstöße ahnden, kündigte der Sprecher an. Gleiches gelte für die Verhinderung von Straftaten, teilte die Behörde mit. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei an Christi Himmelfahrt insbesondere eine Vielzahl von Rohheitsdelikten und Beleidigungen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Mathias Klein und Tobias Morchner