Wulfelade

Sie gehen unterschiedlichen Berufen nach, aber in ihrer Freizeit engagierten sie sich in der Politik. Zusammen bringen sie es auf 109 Jahre politisches Ehrenamt als gewählte Vertreter ihres Ortes. Halt – nicht ganz. „Heinrich, Du wurdest doch 1976 nicht gewählt, sondern bist als Nachrücker in den Ortsrat gekommen“, zeigt sich Mariensees alter und neuer Ortsbürgermeister Ulrich Baulain geschichtsbewusst. 44 Jahre gestaltete Heinrich Dettmering die örtliche Politik mit, einige Jahre davon als stellvertretender Bürgermeister. Der nicht im ersten Anlauf gewählte Himmelreicher habe politisches Talent und Durchhaltevermögen bewiesen. Neben ihm wurden der langjährige Ortsbürgermeister Heinrich Zieseniß (40 Jahre im Ortsrat), Dagmar Niklaus und Martin Suhr für ihre Arbeit im Ortsrat geehrt und verabschiedet.

Ortsbürgermeister in Mariensee bleibt Ulrich Baulain (CDU). Er wurde einstimmig im Amt bestätigt. Seine Stellvertreterin ist Corinna Pahl-Seegers (CDU), die ebenfalls ohne Gegenstimmen gewählt wurde. Mariensee ist eine Hochburg der Christdemokraten. Bei der Kommunalwahl konnten sie 69,56 Prozent der Stimmen verbuchen. Damit verfügt die CDU über die Mehrheit der Sitze im Ortsrat. FDP, Grüne und die Partei Die Basis sind jeweils mit einem Einzelmandat vertreten.

Von Patricia Chadde und Mario Moers