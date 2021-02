Wochenende in Hannover - Frühlingswetter in der Region: Polizei erwartet Besucherandrang am Maschsee und am Steinhuder Meer

Beamte der Polizeidirektion Hannover wollen am Wochenende in der Region Hannover verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Wegen des warmen Frühlingswetters rechnet die Behörde mit einem Besucherandrang an beliebten Ausflugszielen wie Maschsee und Steinhuder Meer.