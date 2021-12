Neustadt

Bunt ist der Strauß der Themen, die die Lokalredaktion in Neustadt zu bearbeiten hat. Ebenso bunt ist die Auswahl, die unsere Online-Leser getroffen haben: Corona, Feuerwehr und Polizei sind häufig in die Geschichten involviert – aber einige der meist geklickten 20 Artikel haben auch ganz andere Themen.

Platz 20: 54-jähriger Mandelsloher bastelt sich seinen Führerschein

x x Quelle: Wallmüller

Seine Fahrerlaubnis hatte ein Mann aus Mandelsloh bereits 2017 abgeben müssen. Das hinderte den 54-jährigen aber nicht daran, trotzdem mit einem BMW durchs Stadtgebiet zu fahren. Die Polizei stoppte ihn bei einer Verkehrskontrolle – und die Beamten schüttelten den Kopf über den schlecht gefälschten Führerschein, den ihnen der Mann präsentierte: Auf eine EC-Karte war eine Farbkopie aufgeklebt.

Platz 19: Mann sammelt in wenigen Stunden sieben Strafanzeigen

x Quelle: Gückel

Er wollte im Mai einen beschlagnahmten E-Scooter vom Polizeikommissariat abholen. Doch weil ein 37-jähriger Neustädter nicht nachweisen konnte, dass ihm das Gefährt ohne Versicherungsschutz und mit abgekratzten Versicherungsnummern auch gehörte, verweigerten ihm die Beamten diesen Wunsch. Dem Mann platzte der Kragen, er wurde ausfallend und sammelte binnen kürzester Zeit Strafanzeigen wegen Verdachts auf Diebstahl und Urkundenfälschung, wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Platz 18: Elke und Lothar Koch schließen ihre Gärtnerei in Esperke

Sie haben das Gewächshaus verlassen und wollen die Welt erkunden: die Gärtner Elke und Lothar aus Esperke hören im Jubiläumsjahr ihres Betriebes auf. Quelle: PATRICIA CHADDE

Aus für einen Familienbetrieb: 75 Jahre nach Gründung der Gärtnerei Koch in Esperke rangen sich Elke und Lothar Koch im April dazu durch, in den Ruhestand zu gehen. 1985 hatte das Ehepaar den Betrieb übernommen und steil bergauf geführt. Neben dem Verkauf im Ort beschickten sie auch Märkte in Schwarmstedt, Neustadt, Bissendorf, Burgwedel und Hannover. Nachfolger oder Nachnutzer der umfangreichen Gewächshäuser in Esperke und Lindwedel haben sie aber noch nicht gefunden.

Platz 17: Steht Razzia im Zusammenhang mit organisiertem Drogenhandel?

Drogen und Waffen hat das LKA während einer großen Durchsuchungsaktion in verschiedenen niedersächsischen Städten sichergestellt. Quelle: Ole Spata

Sondereinsatzkräfte von Polizei und Zoll haben im März eine Wohnung am Mies-van-der-Rohe-Weg in Neustadt gestürmt und einen Bewohner festgenommen. Ihn hatten die Ermittler im Verdacht, an internationalen Drogenschiebereien beteiligt zu sein. Die Durchsuchung war Teil einer großen Aktion, während der 65 Objekte durchsucht und 20 Personen festgenommen wurden.

Platz 16: Wahlen in Neustadt: Das sind die neuen Ortsräte

Auszählung der Kommunalwahl 2021 in der Grundschule Otternhagen. Quelle: Mario Moers

Sie bestimmen mit darüber, was im nächsten Umfeld jedes einzelnen geschieht: Neustadts kommunale Gremien sind, wie die der anderen niedersächsischen Kommunen, im September neu besetzt worden. In Neustadt gab es nach der Wahl Verschiebungen in einigen Gremien, und mancher Ortsbürgermeister- oder Ortsbürgermeisterinnenposten ist neu besetzt, nämlich in Bordenau, Eilvese, Otternhagen und Suttorf.

Platz 15: Abgebranntes Gasthaus San Stefan prägte Schneeren seit 125 Jahren

Ganz alte Postkarten zeigen noch die Gastwirtschaft Engelbart. Quelle: privat

Einblicke in die Ortsgeschichte nehmen viele gern. In Schneeren birgt der Rückblick auf die Geschichte des abgebrannten Gasthauses San Stefan noch eine besondere Tragik. Das Gasthaus prägte die Ortsmitte über 125 Jahre, früher noch unter dem Namen Gastwirtschaft Engelbart. Und viele Schneerenerinnen und Schneerener besuchten es für Familienfeiern oder zu anderen Anlässen. Ein Stück Dorfgeschichte ist nun durch einen verheerenden Brand verloren.

Platz 14: Abriss der Kubald-Villa in Poggenhagen steht bevor

Nach der Rodung gibt es einen freien Blick auf die ehemalige Unternehmer Villa an der Poggenhagener Straße. Quelle: Mirko Bartels

Der Abriss alter Bausubstanz tut Anwohnern oft im Herzen weh. Auf dem Kubald-Gelände in Poggenhagen haben Rodungs- und Abrissarbeiten aber einige Zeit angedauert und den Passanten einige neue Einblicke auf das zuvor dicht bebaute und bepflanzte Gelände gegeben. Einige der Werkshallen werden weiter genutzt. Doch anstelle der alten Unternehmervilla und einiger Nebengebäude soll auf dem Gelände neuer Wohnraum entstehen.

Platz 13: Illegales Autorennen nahe Himmelreich: Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall

Bei diesem Unfall in Himmelreich sind mehrere Personen verletzt worden. Quelle: Florian Hake

Zwei Raser lieferten sich im Mai ein illegales Autorennen auf der Himmelreicher Straße. Als ein Unfall passiert werden drei Mitglieder einer unschuldigen Familie schwer verletzt, darunter ein vierjähriges Kind. Die Verursacher flüchten. Einen der Rennfahrer schnappte die Polizei anschließend. Auch sein Auto wurde zerstört, er blieb unverletzt. Und die Beamten rochen Alkohol in seinem Atem.

Platz 12: Bauholz ist knapp: Das sagen Fachleute aus Neustadt

Inhaber Friedhelm Mehring (links) und Betriebsleiter Wolfgang Bruns haben noch reichlich Vorräte auf dem Rundholzplatz des Sägewerks Scharnhorst in Borstel. Quelle: Kathrin Götze

Knappheit von Bauholz und anderen Materialien greift um sich – wer ein Bauprojekt plant, bekommt das zu spüren. Wie Fachleute aus Neustadt mit der Knappheit umgingen, mit deutlich mehr Aufträgen im Sägewerk bei mangelndem Nachschub in der Zimmerei und mit zukunftsträchtiger Wirtschaft im Forst, das wollten auch zahlreiche Leserinnen und Leser wissen.

Platz 11: Lost Places: Das verlassene Hallenbad in Neustadt

Garffities gibt es in den Umkleideräumen, Becken und Duschen zu entdecken. Graffitis gibt es in den Umkleideräumen, Becken und Duschen zu entdecken. Quelle: Mirko Bartels

Manch einer trauert dem alten Hallenbad an der Lindenstraße noch nach – und die Bilder vom Verfall der Anlage schüren das Verlustgefühl. Allerdings hat Fotograf Mirko Bartels den Reiz des Vergänglichen in der Anlage in besonders schönen Bildern eingefangen, die viele Leserinnen und Leser faszinierten.

Platz 10: Eilveser Architektin Susanne Duensing-Ladewig baut multifunktionale Beton-Garage

Bauherrin und Architektin Susanne Duensing-Ladewig hat die beeindruckende Multifunktions-Garage in Kooperation mit den Architekten Annemarie Marx und Malte Wulf (N2M Architektur und Stadtplanung) entworfen. Quelle: Mario Moers

Ein hochmodernes Stück Designkunst steht in Eilvese: Die multifunktionale Garage der Architektin Susanne Duensing-Ladewig könnte auch in einem Hollywood-Film vorkommen. Ein Leuchtturm für die Architektur auf dem Land sei das, befand der Bund Deutscher Architekten im Juli – und viele Leser fanden die Bilder ebenfalls beachtenswert.

Platz 9: Radfahrer stirbt an Folgen eines Unfalls bei Poggenhagen

Der Einmündungsbereich an der Kreisstraße zwischen Bordenau und Poggenhagen ist stark bewachsen - Radfahrer erkennen sich in der Kurve erst späte gegenseitig. Quelle: Kathrin Götze

Ein Zusammenstoß von zwei Radfahrern an der Abzweigung gen Bordenau hat im Juni einen 76-jährigen das Leben gekostet. Der Mann starb an den Folgen seines Sturzes vom Rad. Da die Kurve wegen üppig wuchernden Grüns am Wegesrand nur schwer einsehbar war, reagierten etliche Leser mit Empörung und forderten bessere Grünpflege an den Straßenrändern ein.

Platz 8: Versuchte Tötung am Bahnsteig: Mann stößt 34-Jährigen ins Gleisbett

Die Polizei war wegen einer versuchten Tötung am Bahnhof in Neustadt im Einsatz. Quelle: Christian Elsner

Was für ein Horror: Aus heiterem Himmel hat im Februar ein psychisch gestörter Mann einen anderen am Bahnhof Neustadt vom Bahnsteig ins Gleisbett gestoßen. Dass er dabei nur leicht verletzt wurde, verdankt der 34-Jährige letztlich dem beherzten Eingreifen eines Zeugen. Bei der Gerichtsverhandlung zeigte sich, dass offenbar ein Missverständnis den Täter so sehr aufbrachte, dass er handgreiflich wurde.

Platz 7: Der Schneefräsenmann: Wie Lars Petersohn zum Helden von Mardorf wurde

Ein Mann und seine Schneefräse. In Mardorf befreit Lars Petersohn Hauseinfahrten vom Schnee. Eigentlich hatte er das Gerät längst verkaufen wollen. Quelle: privat

So eine Schneefräse steht ja die meiste Zeit ungenutzt herum. Nur nach dem massiven Wintereinbruch Anfang Februar kamen die Maschinen vermehrt zum Einsatz. Ganz selbstlos ging der Schneerener Lars Petersohn dabei mit seiner Fräse um: Der Lkw-Fahrer nutzte den freien Tag, um die Mardorfer Ortsdurchfahrt zu räumen. Jubel, Dank und zahlreiche hoch gereckte Daumen in den sozialen Netzwerken brachte ihm das ein.

Platz 6: Schüler von maskierten Schlägern auf KGS-Gelände überfallen

Auf dem Gelände der KGS Neustadt hat im Juli eine Gruppe Schläger Jugendliche angegriffen. Quelle: Mario Moers

Ein Schlägertrupp, der am Nachmittag auf das Gelände der KGS Neustadt eindringt und Jugendliche angreift – das hat Lehrer, Schüler und auch Polizei im Juli in Atem gehalten – und mit ihnen auch viele Leserinnen und Leser.

Platz 5: Corona: Was Ostern in Mardorf und am Steinhuder Meer erlaubt ist

Hans Looij (links) aus Brokeloh hat sich am Nordufer des Steinhuder Meeres ein so genanntes Wing-Foil-Board ausgeliehen. Quelle: Mirko Bartels

Warum immer nur von Verboten schreiben? Zu Ostern 2021 sammelten HAZ-Neustadt-Redakteur Mario Moers und Fotograf Mirko Bartels all die Dinge, die trotz Corona am Steinhuder Meer erlaubt waren. Dabei kam einiges zusammen – und stieß auf viel Interesse bei Leserinnen und Lesern.

Platz 4: Transportflugzeug A400M aus Wunstorf kreist stundenlang

Ein Airbus A400M kreiste am 16. August stundenlang über Neustadt. Quelle: Sven Sokoll

Immer wieder sind die Militärflugzeuge vom Fliegerhorst Wunstorf die Blicke auch über Neustadt. zu sehen. Kurz nach der Übernahme der Taliban in Kabul und den Starts von Versorgungsflugzeugen in die afghanische Hauptstadt Mitte August zog ein stetig kreisender Airbus A400M über Neustadt besonders viele Blicke auf sich – und ebenso der Bericht darüber.

Platz 3: Corona-Ausbruch im Klinikum: Virusmutation B.1.1.7 in Neustadt angekommen

Im KRH Klinikum Neustadt gibt es gerade einen Corona-Ausbruch. Quelle: Florian Hake

Immer neue Mutationen machen das Coronavirus so gefährlich. Eine der ersten, die in Neustadt bekannt wurde, hieß B.1.1.7 und wurde im Februar erstmals im Klinikum registriert. Besorgt blickten auch die Leserinnen und Leser darauf. Heute hört man, angesichts der weit verbreiteten Varianten Delta und Omikron, nicht mehr viel von ihr.

Platz 2: Feuer im Gasthaus San Stefan in Schneeren

Das Gasthaus San Stefan in Schneeren brennt. Quelle: Mario Moers

Ein schwerer Schlag für Betreiber, Bewohner und den ganzen Ort: Im Oktober brannte binnen kurzer Zeit das traditionsreiche Gasthaus San Stefan in Schneeren nieder. Das Haus stand seit dem 19. Jahrhundert in der Ortsmitte, viele Familiengeschichten sind damit verknüpft – und zahlreiche Spender helfen im Anschluss den Betreibern und Bewohnern zumindest über die materiellen Verluste hinweg.

Platz 1: Polizei löst Hochzeitsfeier in Suttorf auf

Ein Hochzeitspaar in Suttorf wollte im Februar feiern – doch die Polizei löste das Fest auf. Quelle: Andreas Lander dpa

Zehn Gäste ohne Masken und Abstand – das reichte der Polizei im Februar aus, um eine Hochzeitsfeier in Suttorf aufzulösen. Die Beamten waren einem anonymen Hinweis nachgegangen – heftige Diskussionen um die Denunziation folgten bei Facebook.

Von Kathrin Götze