Neustadt

Ein ehemaliges Wohnheim des Klinikums soll einen neuen Nutzen bekommen. Projektentwickler Rahlfs Immobilien ist aktuell dabei, das Gebäude am Elsa-Brandström-Weg zu renovieren und neu aufzuteilen, um stadtnahen Wohnraum zu schaffen. Zwölf Dreizimmerwohnungen mit Balkon und jeweils rund 90 Quadratmeter Fläche sind geplant und mit knapp 760 Euro Kaltmiete ausgeschrieben. Als Bezugsdatum ist der 1. September genannt.

Umbau zu Wohnungen war von Anfang an eingeplant

Rahlfs hat das dreistöckige Backsteinhaus im September 2019 vom Klinikum Region Hannover gekauft und ist aktuell dabei, es zu renovieren. Es wurde 1992 als Wohnheim für Auszubildende eröffnet. „Um für die Zukunft flexibel in der Nutzung dieses Gebäudes zu bleiben, war das dreigeschossige Gebäude so gestaltet, dass in jedem Geschoss 16 Wohnheimplätze, also insgesamt 48 Wohnungen, entstanden, die durch einfaches Herausnehmen einer Leichtbautrennwand in vier Dreizimmerwohnungen umgewandelt werden konnten“, heißt es in der Chronik. die Baukosten betrugen damals mehr als 3 Millionen Mark (rund 1,5 Millionen Euro).

Gutscheine als Bonus für neue Mieter

Für seine Mieter haben sich Unternehmer Dirk-Wilhelm Rahlfs und sein Team einen besonderen Bonus ausgedacht: Wer dort einzieht, bekommt einen Gutschein, der sich entweder in einem lokalen Modegeschäft oder einem Gastronomiebetrieb einlösen lässt. Damit wolle man auch die Neustädter Geschäftswelt unterstützen. „Die meisten Eigentümer der Geschäfte, Cafés und Restaurants fanden die Idee gut und beteiligten sich an der Aktion“, berichtet Rahlfs erfreut. Schließlich gehe es ihm darum, den Neubürgern zu zeigen, dass auch Neustadts City einiges zu bieten hat. Die Geschäfte und Gastronomie hätten im Corona-Jahr schwere Monate hinter sich und vermutlich auch noch einen langen Weg vor sich.

Nicole Köhler und Theo Klawonn werben für die Gutschein-Aktion. Quelle: privat

Klinikum trennt sich von Mitarbeiterwohnungen

Der Konzern Klinikum Region Hannover (KRH) sehe die alten Schwesternheime als nicht mehr zeitgemäß an, berichtet dessen Sprecher Steffen Ellerhoff. Etliche davon sind laut Klinikums-Chronik Anfang der Siebziger Jahre gebaut worden, um der schnell wachsenden Belegschaft im neu errichteten Klinikum an der Lindenstraße Wohnraum zu bieten. Sie lagen in der direkten Nachbarschaft, an der heutigen Röntgenstraße und der Robert-Koch-Straße. Das Backsteinhaus am Elsa-Brandström-Weg wurde 1992 als Wohnheim für Auszubildende in Betrieb genommen und bis 2019 als solches genutzt.

Inzwischen nähmen immer weniger Beschäftigte diese Angebote in Anspruch, sagt Ellerhoff, vermutet steigende Mobilität und höhere Wohnansprüche als Gründe. Hinzu komme ein hoher Investitionsstau in den Kliniken, den die Länder in ihrer Verantwortung unzureichend nachkämen. Finanzmittel, wenn sie zur Verfügung stünden, würden primär für die direkte Patientenversorgung eingesetzt. Das KRH halte noch „auf niedrigem Niveau“ Wohnraum für Schülerinnen und Schüler oder für Beschäftigte in Übergangssituationen bei Neueinstellungen an den Standorten in Lehrte und in Laatzen vor.

Von Kathrin Götze