Neustadt

Gute Nachrichten für kassenärztlich betreute Patienten, die einen Arzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) benötigen: Der bislang zuständige Dr. Florian Faust hat für seine Praxis im Ärztehaus an der Lindenstraße einen Nachfolger gefunden – der muss im Januar den Sitz durch die Kammer der kassenärztlichen Vereinigung allerdings noch zugesprochen bekommen. „Wir stellen unseren Betrieb an der Lindenstraße zum 12. März ein“, sagt Faust – sein Nachfolger mache ab Mittwoch, 1. April, weiter.

Die Versorgungslage wird verbessert

Die Praxis in Neustadt war seit Mitte Oktober im „Niedersächsischen Ärzteblatt“ ausgeschrieben, gefunden habe sich der Nachfolger, weil Faust selber tätig wurde. „Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen und schließlich jemanden gefunden, der die Praxis übernehmen möchte“, sagt der Fachmediziner. Damit habe er die HNO-ärztliche Versorgung in Neustadt und Region hoffentlich langfristig sichern können. Ab April werde sich die Versorgungslage für gesetzlich versicherte Patienten gewiss wieder verbessern, prognostiziert Faust. Der Nachfolger werde die Sprechzeiten wieder erweitern.

Faust führt die Praxis aktuell als Zweitsitz, öffnet sie nur montags, dienstags und donnerstags. Den Namen seines Nachfolgers möchte er zurzeit nicht nennen. „Wir stehen noch in Verhandlungen mit dem Nachfolger, und der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen muss den Sitz noch entsprechend vergeben“, sagt Faust. Das müsse man noch abwarten.

Faust macht mit privater Praxis weiter

Für Faust selbst heißt es: Zurück zu seinen Wurzeln: Ab 1. April führt es seine Tätigkeit ausschließlich in der privatärztlichen Praxis seines Vaters an der Theresenstraße weiter. Dort könne er unabhängig von berufspolitischen Eingriffen in die Praxisabläufe, ohne Regulationen der Kassenärztlichen Vereinigungen und ohne Einschränkungen der Krankenkassen dem Beruf nachgehen, der ihm nach wie vor große Freude bereite, sagt der Facharzt.

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels