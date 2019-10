Neustadt

Sie pflegen den Austausch und wachsen mehr und mehr in die neue Heimat hinein: Am Tag der offenen Moschee am Donnerstag haben sich die Mitglieder der muslimischen Gemeinde in Neustadt explizit mit dem Heimatbegriff auseinander gesetzt – auch im Austausch mit den Besuchern, die unter anderem einem Gebet beiwohnen durften.

Die Männer der Gemeinde lassen die Gäste auch beim Gebet zusehen. Quelle: Kathrin Götze

Einwanderer leiden unter Ausgrenzung

Die Muslime wendeten sich gegen einen chauvinistischen und ethnozentrischen Heimatbegriff, sagte Ibrahim Yüksel vom Regionalverband der Mili Görus-Gemeinden in einem Vortrag vor den Besuchern. Einwanderer haben darunter zu leiden, wenn sie in der neuen Heimat nicht in die Gesellschaft aufgenommen werden, das haben viele Mitglieder der ehemals türkisch-islamischen Gemeinde in ihrem Leben erfahren müssen.

Deutschsprachige Imame werden ausgebildet

Inzwischen teilen auch sie ihre (religiöse) Heimat mit Gläubigen aus anderen Ländern. Und sie ziehen Konsequenzen: Lange Zeit war es üblich, dass Imame nur in der Türkei ausgebildet wurden, sie kamen dann für mehrere Monate oder Jahre zu den Migrantengemeinden. „Das wollen wir jetzt ändern“, berichtet Yüksel. In einer eigenen Berufsschule in Mainz werden inzwischen Migranten ausgebildet, die dann in Deutschland auf Deutsch und in Frankreich auf Französisch predigen sollen.

Ibrahim Yüksel vom Regionalverband Mili Görus hält einen Vortrag in der Moschee Quelle: Kathrin Götze

Gemeinde wird internationaler

„Wir können ja mit türkischer Sprache allein auf Dauer auch nicht arbeiten, weil die Gemeinden inzwischen Mitglieder aus vielen anderen Ländern haben“, sagt Gemeindevorsteher Asim Demir. Syrer, Libanesen, Somalier und Muslime aus dem Balkanraum beispielsweise haben sich der Gemeinde in jüngerer Zeit angeschlossen. Aus dem Koran wird traditionell auf Arabisch gelesen, für andere Wortbeiträge sei nun Deutsch die gemeinsame Sprache der Gläubigen.

Gast-Imam ist für drei Monate da

Rainer Starke und Imam Hayri Caglayan stellen sich zum Erinnerungsfoto auf. Quelle: Kathrin Götze

Aktuell predigt dort allerdings tatsächlich noch ein Gast-Imam aus der Türkei: Hayri Caglayan ist nur für drei Monate in Neustadt, kehrt dann zur Familie ins Heimatland zurück. Dort sehe er seine Heimat, gab der Vorbeter unumwunden zu, auch wenn er Deutschland möge. „Gut, dass es hier eine Ordnung gibt und sich alle daran halten“, so übersetzen Gemeindemitglieder für ihn. Zu Hause hat er zwei Kinder und zwei Enkelkinder, so die Antwort des Imams auf eine Publikumsfrage, ob muslimische Geistliche Familie haben dürfen.

Asim Demir, Neustadt Asim Demir ist Vorsteher der muslimischen Gemeinde in Neustadt. Quelle: Kathrin Götze

Deutschland und Türkei als doppelte Heimat

Für Gemeindevorsteher Demir ist die Frage nach der Heimat nicht so einfach beantwortet. Seine Eltern seien bereits in den Sechzigerjahren nach Deutschland ausgewandert, berichtet er. Er habe aber zwischendurch immer wieder Zeiten in der Türkei verbracht, die er ebenso als seine Heimat betrachte wie Deutschland. „Du kannst die alte Heimat nicht abstellen, kommst aber auch von der neuen Heimat nicht los.“ So fahre er oft und gerne in die Türkei in den Urlaub. „Manchmal fange ich aber da schon an, Deutschland zu vermissen. Hier funktioniert vieles einfach besser“, sagt er.

Nicht zu sehr an einer Welt festhalten

Da liegt der Wechsel auf die philosophische Ebene nahe: „Im Islam lernen wir, nicht zu sehr an dieser einen Welt hier festzuhalten“, sagt Demir. Yüksel hatte zuvor den Propheten Mohammed zitiert, der gesagt haben soll: „Im Diesseits bin ich wie ein Reisender, der im Schatten unter einem Baum ruht und ihn wieder verlässt.“ Daraus schließt Demir, ein guter Muslim solle jeden Tag so leben, als sei es sein letzter: „Unsere wahre Heimat ist das Paradies.“ Ein Satz, der auch Christen vertraut vorkommen dürfte.

Von Kathrin Götze