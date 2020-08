Neustadt / Großenheidorn

Mikas schwerer Motorradunfall liegt einen Monat zurück. Am 24. Juli, es war ein lauer Sommerabend, fuhr der 17-Jährige auf seinem Motorrad, einer Aprilia, von Kleinheidorn in Richtung Steinhude. In Höhe der Kreuzung Dorfstraße und Fliegerstraße am Ortseingang Großenheidorn bog plötzlich ein Opel Combo Fahrtrichtung Poggenhagen ab und rammte bei dem Manöver den passierenden Motorradfahrer.

Die zerstörte Aprilia liegt nach dem Unfall auf der B442. Quelle: Patricia Chadde

Der Aprilia-Fahrer stürzte von seinem Gefährt und fiel auf die Straße. Doch Hilfe ließ nicht lange auf sich warten. „Sofort kamen eine Frau und ein Mann auf mich zu und kümmerten sich sehr liebevoll um mich.“ Sie nahmen Mika vorsichtig den Motorradhelm ab, betteten seinen Kopf leicht erhöht und sprachen in beruhigender Weise mit dem Jugendlichen, der unter Schock stand. „Die Ersthelfer haben den Notruf gewählt und auch meine Mutter informiert“, sagt Mika.

Er kann sich zwar daran erinnern, dass sich die Ersthelferin als Ärztin vorstellte und der Mann ebenfalls fachkundig war und von der Bundeswehr kam. Aber ihre Namen kennt er nicht. „Ich möchte mich sehr gerne persönlich bei den beiden herzlichen Menschen bedanken“, sagt Mika und hofft, dass sie diesen Aufruf lesen und sich in unserer Redaktion in Neustadt melden unter Telefon (05032) 964334 oder per E-Mail an neustadt@haz.de.

Denn so plötzlich wie der Unfall geschah, so schnell ging Mikas Versorgung von statten. Ein Rettungswagen kam, der Notarzt wurde sogar per Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen und sorgte dafür, dass Mika umgehend in die Notaufnahme des KRH Klinikums Neustadt eingeliefert wurde. Der 17-jährige erlitt mehrere Brüche – unter anderem im Arm und einen Schock. Der Fahrer des Opel blieb unverletzt.

Die zerstörte Aprilia liegt auf der B 442. Mika hat den Unfall überlebt und sucht jetzt nach den Ersthelfern. Quelle: Patricia Chadde

„Ich bin glücklich und dankbar, dass mein Sohn überlebt hat“, sagt Mikas Mutter. Sie war gleich zur Unfallstelle geeilt. Doch ihr Sohn war bereits in der Klinik, während Polizei und Ermittler vom Verkehrsunfalldienst mit der Aufnahme der Unfalldetails beschäftigt waren.

Mika darf seine Ausbildung später starten

Den Beginn seiner Tischlerlehre, die am 1. August beginnen sollte, musste Mika verschieben. „Mein Ausbilder war wirklich sehr entgegenkommend“, so der 17-jährige. Er behält seinen Ausbildungsplatz und fängt an, wenn seine Knochen wieder verheilt und belastbar sind. Doch am Wichtigsten ist es Mika jetzt, Danke zu sagen. Für den Halt, den ihm die Ersthelfer in der bisher dramatischsten Situation seines Lebens gegeben haben.

Von Patricia Chadde