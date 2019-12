Musikalischer Aufbruch am Neujahrstag in der Liebfrauenkirche

Neustadt

Besinnung und Musik zum neuen Jahr soll eine Veranstaltung in der Liebfrauenkirche am Mittwoch, 1. Januar, ab 18 Uhr, bieten. Die Gemeinde hat dafür gleich drei ausgezeichnete junge Musiker gewonnen, die sich mit Horn und Klavier beschäftigen: Sophie Jarosch von Schweder und Keiji Takao musizieren mit dem Horn, Hinako Inoue spielt Klavier.

Klassische Musikauswahl an Neujahr

Keiji Takao ist kein unbekannter in Neustadt: Er unterrichtet Horn und Euphonium, leitet außerdem verschiedene Orchester und Chöre. Der junge Mann verantwortete die musikalische Gestaltung des Liebfrauen-Neujahrsgottesdienstes über viele Jahre. Mit Hinako Inoue tritt eine junge Musikerin an, die es bereits zu internationaler Beachtung gebracht hat: Sie hat den 1. Preis der III. Krystian Tkaczewski International Piano Competition gewonnen, bei der sie in der Kategorie "Piano Masters" antrat. Vortragen wollen die drei Interpreten Stücke von Josef Rheinberger, Franz Strauss, Antonio Rosetti und Ludwig van Beethoven.

Hinako Inoue spielt Klavier beim Neujahrkonzert in der Liebfrauenkirche. Quelle: Privat

Vikar verspricht eine trotzige Ansprache

Vikar Mathias Hartewieg will in seiner Ansprache die Jahreslosung 2020 aufgreifen und verspricht eine trotzige Ansprache: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben“ (Markus 9,24). Die Losung stellt das Glaubensdilemma vieler Christen in den Mittelpunkt: Was wird das Jahr 2020 bringen? Woran glauben wir und wo sind auch Zweifel angebracht? „Vielen Menschen erscheinen die aktuellen Zeiten düster. Der Glaube kann versuchen Hoffnung zu bringen und Fragen zu klären, wenn die Menschen unsicher sind“, sagt Hartewig.

Von Mirko Bartels