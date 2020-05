Schneeren

Es soll wieder mehr surren in der Landschaft. Darum will der Nabu Neustadt Plätze schaffen, die für Bienen und andere Insekten Lebensgrundlage sein können. Ziel ist der Erhalt der Artenvielfalt.

Der Nabu hat in Bordenau auf einer 1800 Quadratmeter großen Fläche am Alten Torfmoorweg eine Blühmischung sähen lassen. Jetzt sollen Bienenvölker folgen. Keine Zuchtbienen, sondern wilde Völker. „Wichtig sind dafür natürliche Behausungen, die für die Tiere artgerecht sind“, sagt der Vorsitzende Reinhard Hoffknecht. Zu diesem Thema hatten sich Interessierte im Februar vom Hamburger Biologen Torben Schiffer bei einem Vortrag informieren lassen. Der Biologe ruft mit seinen sogenannten Baum ähnlichen Schiffer-Trees zu neuen Wegen in der Imkerei auf.

Anzeige

„Wir waren von dieser neuen Haltungsform begeistert“, sagt Hoffknecht. Sie soll Stress bei den Völkern verhindern, weil sie die Lebensbedingungen einer natürlichen Baumhöhle imitiert und den Bienen ein artgerechteres Umfeld bietet. Darum ist der Nabu zuversichtlich, dass die hölzernen Baumhöhlen Bewohner finden werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Zwei Bienenhäuser übernimmt die Stadt

Neun dieser speziellen Bienenhäuser wollen die Naturschützer und die Stadt Neustadt zeitnah an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aufstellen. „Die Stadt hat uns spontan zwei originale Schiffer-Trees aus der Schweiz abgekauft“, sagt Hoffknecht. Rund 650 Euro kostet jede. Sie sollen am Friedhof Lüningsburg und an einer Obstwiese im Ortsteil Borstel zum Einsatz kommen.

Bereits Freitag kommt ein Lieferant mit ähnlichen Baumhöhlen aus einer anderen Werkstatt. „Für Sonnabend haben wir ein sportliches Programm geplant“, sagt Hoffknecht, „wir wollen zwei Standorte in Schneeren, einen in Eilvese und einen in Hagen bestücken.“ Die Aufbauzeit kalkulieren die Naturschützer mit jeweils gut zwei Stunden – wenn alles gut vorbereitet ist. Unterstützung soll es von vielen Anwohnern und dem Hersteller geben. „Wenn uns dann noch Zeit bleibt, stellen wir eine weitere Behausung auf unserem Grundstück an der Wunstorfer Straße im Nabu-Schulgarten auf.“ Die weiteren Bienenhöhlen sollen in den nächsten Wochen installiert werden.

Finanziert wird die Aktion nach Hoffknechts Angaben von vielen Sponsoren, Vereinen, Mitgliedern und der Bingo-Umweltstiftung des Landes. Die Stiftung hat zur Unterstützung eine große Anzahl von Sämereien für mehr als 50 einheimische Wild- und Kulturpflanzen zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie auch:

Von Mirko Bartels