Schneeren

Schneeren kommt nicht zur Ruhe: Am Sonnabendabend ist in dem Ort erneut ein Feuer ausgebrochen. Diesmal brannte es im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Über Verletzte und Schäden ist bislang nichts bekannt.

Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehren gegen 20.25 Uhr. Das brennende Haus im Fachwerkstil steht in einem Neubaugebiet am Grashopsweg. Nach ersten Erkenntnissen sind die Flammen inzwischen gelöscht. Unterdessen ist der Kriminaldauerdienst an der Einsatzstelle eingetroffen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

In dem Gebäude in einem Neubaugebiet brannte es im Dachgeschoss. Quelle: Hake

Erst am Freitag hatte ein Brand einen ganzen Gebäudekomplex samt einer Traditionsgaststätte an der Schneerener Straße zerstört. Die Ursache ist bislang unklar. Die Kripo in Hannover wird den Brandort voraussichtlich am Montag untersuchen.

Von Britta Mahrholz