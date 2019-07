Herr Weber, haben Sie Verständnis dafür, wenn Flüchtlinge, die Arbeit haben, Miete in den Flüchtlingsunterkünften zahlen sollen?

Im Prinzip schon. Natürlich müssen auch Geflüchtete Miete zahlen, wenn sie Einkommen haben. Die Frage ist immer, in welcher Höhe eine entsprechende Forderung gestellt wird.

Finden Sie rund 620 Euro für 12 Quadratmeter angemessen?

Das ist in unseren Augen eine Form von Mietwucher. Wir stellen in der Praxis fest, dass die in Rechnung gestellten Gebühren zwischen 180 Euro und 900 Euro in Niedersachsen schwanken. Diese hohen Forderungen entbehren jeglicher Rationalität, wirken im Prinzip integrationsabschreckend und führen dazu, dass manche Geflüchteten ihre Arbeit aufgeben, weil sie unter dem Strich nichts davon haben.

Wie lassen sich diese Preisunterschiede erklären?

Die Kosten der Einrichtungen sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Unklar ist zum Teil aber, welche Kosten die Kommunen in die Berechnung der Gebühren- beziehungsweise Entgelte einbeziehen. Das können etwa Gebühren für Sicherheitsdienste, Gebühren für Sozialarbeit und andere Leistungen sein. Das Ganze wird dann in einen Tagessatz pro Quadratmeter umgerechnet, der manchmal haarsträubend ist.

Was würden Sie den Betroffenen raten?

Wir würden in diesen Fällen zu Klagen raten – und diese auch über einen Rechtshilfefonds unterstützen. Wir führen schon eine Musterklage – und halten eine rechtliche Anpassung dieser Gebühren an ein verträgliches Maß dringend für erforderlich.

Von Marco Seng