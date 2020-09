Luttmersen

Das Versorgungsbataillon 141 mit Sitz in Luttmersen hat einen neuen Kommandeur. Brigadegeneral Christian Freuding hat am Freitag bei einem Appell in der Wilhelmstein-Kaserne das Kommando von Oberstleutnant Alexander Eisentraudt an Mathias Franke übergeben. Die Kommandoübergabe gilt gleichzeitig für das multinationale Versorgungsbataillon der schnellen Eingreiftruppe der Nato, für das Bataillon 141 große Teile stellt und auch das Kommando hat.

Wegen der Corona-Pandemie war nicht nur die Zahl der Gäste auf rund 50 reduziert worden, darunter unter anderem Kanzleramtsminister Hendrik Hoppenstedt, der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner sowie Neustadts stellvertretende Bürgermeisterin Christine Nothbaum und Helstorfs Ortsbürgermeisterin Silvia Luft. Auch von den fünf Kompanien mit insgesamt rund 1350 Soldatinnen und Soldaten waren nur kleine Abordnungen von jeweils 25 bis 30 Soldaten zulässig.

Anzeige

Eisentraudt hat höchste Ansprüche erfüllt

Kriegstauglich zu sein sei der Anspruch der Panzerlehrbrigade 9, zu der das Versorgungsbataillon gehört, sagte Brigadegeneral Christian Freuding, der die Brigade kommandiert. Diesem Anspruch sei das Versorgungsbataillon gerecht geworden. Dies sei nicht zuletzt das Verdienst von Eisentraudt, der den Verband mit Herzblut, Leidenschaft und fachlicher Exzellenz geführt habe.

Weitere HAZ+ Artikel

Für die Nato-Speerspitze sei das Versorgungsbataillon mit Bestnote zertifiziert worden. Der Verband beherrsche nicht nur das logistische, sondern auch das militärische Handwerk. Als Bataillonskommandeur habe Eisentraudt Können, Haltung und Persönlichkeit gezeigt und höchsten Ansprüchen genügt. Dass er sich in seiner neuen Aufgabe an der Führungsakademie der Bundeswehr um die Ausbildung von Generalstabsoffizieren kümmere, sei nur zu begrüßen.

Scheidender Kommandeur ist in Neustadt verwurzelt

Eisentraudt hatte das Bataillon mehr als drei Jahre geführt. Er lobte seine Soldaten und bedankte sich bei Markus Heumann. Das Vorstandsmitglied der Nordkreisinitiative habe dem Bataillon den Weg geebnet, sich bei der Wirtschaftsschau Robby mit Fahrzeugen sowie der Vorstellung von Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten zu präsentieren.

Helstorfs Ortsbürgermeisterin Luft hatte für Eisentraudt eine limitierte Ortstasse als Präsent, für Franke ein glücksbringendes Hufeisen aus Helfstorfs Schmiede. Und auch Nothbaum lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Bataillon.

Zur Galerie Im Versorgungsbataillon 141 wechselt die Führung: Oberstleutnant Mathias Franke übernimmt das Kommando von Oberstleutnant Alexander Eisentraudt.

„Es ist die Königsdisziplin als Stabsoffizier“

Oberstleutnant Franke sei ein Logistiker mit Tag seines Dienstantritts vor rund 20 Jahren in der Bundeswehr, sagte der General. Er habe bereits viele Stationen durchlaufen und verfüge mit Auslandseinsätzen im Kosovo und in Afghanistan über viel Erfahrung. Sein Fokus werde nun auf der Heereslogistik für eine Brigade im Gefecht liegen. „Mehr geht nicht, aber auch nicht weniger“, sagte Freuding.

Die Verwendung als Bataillonskommandeur sei eine einmalige Chance und ein berufliches Ziel, sagte Franke. „Es ist die Königsdisziplin als Stabsoffizier.“

Von Thomas Tschörner