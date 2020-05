Neustadt

Auch wenn eine große Gedenkfeier zum Kriegsende derzeit nicht stattfinden kann: Ganz ohne Rückblick und Erinnerung wollten Neustadts Reservisten und ihre Freunde von der Royal British Legion den Tag des Kriegsendes vor 75 Jahren nicht verstreichen lassen. Wenige Meter von den Mahnmalen der Weltkriege entfernt kamen am 7. April 1945 mehr als zwei Dutzend britische Fallschirmjäger ums Leben, als die Löwenbrücke gesprengt wurde.

Gedenken im kleinen Kreis

Seit vielen Jahren gedenken Neustädter und Briten gemeinsam dieses Tages, für gewöhnlich am Volkstrauertag. Für dieses Jahr hatte Dirk Kemmerich von der Reservistenkameradschaft eine große Veranstaltung am Jahrestag der Geschehnisse geplant, den 7. April. Diese musste der Corona-Krise wegen entfallen. Eine Kranzniederlegung im kleinen Kreis improvisierten Kemmerich sowie Christoph Fink und Andrew Taylor von der Royal British Legion nun am Donnerstag – ganz ungeschmückt wollten sie die Gedenksteine für die deutschen und britischen Soldaten doch nicht lassen. „Die große Gedenkfeier holen wir dann im nächsten Jahr nach“, versprach Kemmerich.

Dirk Kemmerich platziert ein Blumengesteck am Mahnmal zum Zweiten Weltkrieg. Quelle: Kathrin Götze

Von Kathrin Götze