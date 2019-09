Naherholung, Naturschutz, dramatisch sinkender Pegel: Das Steinhuder Meer in Seenot

Hannover

Schon im Juli war die Lage dramatisch, aber seitdem ist es am Steinhuder Meer noch viel schlimmer geworden. Mitte Juli wurden ein Pegel Wilhelmstein 93 Zentimeter gemessen, das sind fast 30 Zentimeter weniger als noch vor fünf Jahren. Und jetzt liegt der Pegel nur noch bei 80 Zentimeter. „Wir sehen schwarz“, sagt Friedrich Göing, der fast alle rund 2200 Segler auf dem Steinhuder Meer vertritt.

Jüngst berichtete ein Segler, dass sein Boot 200 Meter vor dem Steg im Schlamm stecken geblieben sei. Bei vollen Segeln, damit der Wind mitschiebt, hätten seine Begleiterin und er, im Schlamm watend, das Boot zum Steg bugsiert. „Da vergeht einem die Lust am Segeln“, betonte er.

Der größte See Norddeutschlands fällt nach und nach trocken – hier zu sehen am Ufer der Badeinsel in Steinhude. Könnte er binnen zehn Jahren zur Lache verschlammen? Quelle: Moritz Frankenberg

In zehn Jahren nur noch einen Wasserstand von 30 Zentimetern

„Das ist eine dramatische Lage“, sagt Johannes Franke von der Notgemeinschaft Steinhuder Meer, die unter anderem Gastwirte, Handwerksbetriebe und Zimmervermieter vertritt. „Wenn jetzt nicht schnell etwas passiert, liegen wir schon bald auf dem Trockenen“, meint er. Dann sei der größte Binnensee Niedersachsens nur noch eine große Wiese.

Und auch Göing vom Seglerzusammenschluss Wettfahrtvereinigung sieht auf die Segler schon bald schwierigere Zeiten zukommen. „Wenn alles so weiter läuft, wie bisher, haben wir in zehn Jahren einen Wasserstand von 20 oder 30 Zentimetern“, meint er. Dann sei auf dem Steinhuder Meer kein einziges Boot mehr unterwegs. Göing und Franke rechnen damit, dass es durch den Klimawandel auch in den kommenden Jahren eher trocken bleibt.

Auf dem Regattakalendervon Norddeutschlands Seglern könnte das Steinhuder Meer bald verschwinden –das zumindest befürchten Wassersportvereinigungen. Quelle: Archiv

„Wer soll dann noch hierherkommen?“

Und für die zahlreichen Unternehmen, die derzeit am Steinhuder Meer vom Tourismus und den Seglern anhängig sind, würde sich die Situation dramatisch verändern, meint Franke. „Wer soll dann noch hierher kommen?“

Franke und Göing vermissen bei der Region und beim Land einen Plan, wie das Steinhuder Meer zu retten ist. Im Gegenteil: „Die Region hat uns schon immer das Leben schwer gemacht“, sagt Göing. „Dort sagt die Naturschutzabteilung, dass das Steinhuder Meer verlanden soll“, meint er. „Und das, obwohl Regionspräsident Hauke Jagau selbst Segler auf dem Steinhuder Meer ist.“

Segler: Es gibt eine Lösung

Segler und Notgemeinschaft schlagen deshalb vor, die Prieben im Steinhuder Meer vom Schlamm zu befreien. Die Prieben sind tiefere Rinnen am Grund, ähnlich wie die Priele im Wattenmeer. „Alle Experten sagen, dass das Wasser viel besser zirkuliert, wenn die Prieben wieder vorhanden sind“, berichtet Franke. Dann lagere sich der Schlamm nicht mehr so einfach an. Und es müsste auch einfach deutlich mehr entschlammt werden, potentielle Polderflächen für den Schlamm aus dem See seien ausreichend vorhanden.

Unterstützung erhalten sie von der FDP-Landtagsfraktion. Diese hat in der vergangenen Woche einen Entschließungsantrag eingereicht, der das Land auffordert, mehr für den Erhalt des Steinhuder Meeres zu tun. Darin wird das Land aufgefordert, mehr für die Wassersportler und die Berufsfischer am Steinhuder Meer zu tun.

Die FDP fordert von der Landesregierung: Tut mehr für das Steinhuder Meer! Hier der Blick vom Mardorfer Ufer auf den Kaliberg von Sigmundshall in Wunstorf-Bokeloh. Quelle: Mario Moers

„Der Naturschutz dominiert komplett“

„Wir haben oft den Eindruck, der Naturschutz dominiert am Steinhuder Meer komplett“, sagt FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Es müsse Region und Land aber auch darum gehen, das Steinhuder Meer als Wirtschafts- und Lebensraum zu erhalten.

