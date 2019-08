Dudensen

So stolz schreitet nur ein echter Hahn: Den Kopf ganz oben, das helle Gefieder ein bisschen aufgeplustert. Von der Seite kommt Heinz-Hermann Zettel, diesmal ohne Besen. Sonst geht der Züchter immer mit dem Besen ins Gehege. Aber heute sind Kinder zu Besuch, da sind die Tiere abgelenkt. Der Hahn behält den Zweibeiner trotzdem immer im Blick, während sich seine Familie um ihn schart.

Zettel züchtet die südamerikanischen Laufvögel seit vier Jahren auf seinem Hof in Dudensen. Nur so, aus Freude an den Tieren. „ Nandus sind die Vogel-Strauße der armen Züchter“, sagt er schmunzelnd. Sein Hahn, den er stolz Herr Graf nennt, weil er so imposant ist, und seine drei Hennen hatten sich schnell eingelebt und produzieren Jahr für Jahr eine große Menge riesiger Eier. Zur Zeit hat er sechs Küken auf der Wiese laufen. „Sie sind jetzt sieben Wochen alt und sehen schon aus wie die Elterntiere“, sagt Zettel.

Die achten gut auf ihren Nachwuchs und sind sehr wehrhaft. „Ich nehme den Besen mit auf die Wiese, um die Vögel auf Abstand zu halten“, sagt Zettel und deutet auf die imposanten Krallen der Laufvögel. Krallen und Schnäbel sind ihre Waffen im Verteidigungsfall gegen Räuber, Schlangen und manchmal auch Zettel.

Ein Nandu-Ei entspricht etwa zwölf Hühnereiern

Der Vater, nicht die Mutter, bewacht das Gelege und brütet die Eier aus. Rund 40 Tage sitzt der Hahn auf den Eiern in einer flachen Erdmulde. Die drei Hennen legen etwa alle zwei Tage ein Ei von etwa 700 Gramm. Dies entspricht rund zwölf Hühnereiern. „Das gibt eine Menge Omelett“, sagt der Hobbyzüchter. Auch nach dem Schlüpfen ist der Hahn für die Jungvögel verantwortlich. Im Alter von sieben Wochen sehen die Küken schon aus wie Miniaturausgaben von ausgewachsenen Nandus. Seit der sechsten Woche sind sie selbstständig – und mit sechs Monaten so groß wie ihre Eltern.

„Da sind ja Würmer im Essen“, ruft eines der Kinder aus der Kita Dudensen, als sie gemeinsam vor dem Futterhaus der Jungtiere hocken. „Das sind Maden. Die Nandus fressen so gut wie alles. Getreide, Samen, Grünfutter, Insekten und gelegentlich auch kleine Tiere, wie Mäuse, wenn sie sie bekommen“, erzählt Zettel.

Viel Omelett: Eine Henne legt bis zu 50 Eier

Seit vier Jahren hält er die bis zu 140 Zentimeter großen flugunfähigen Vögel aus Südamerika zu seinem Vergnügen. „Ich muss hier Geburtenkontrolle betreiben. Eine Henne kann pro Brutsaison bis zu 50 Eier legen“, erzählt er. 18 Eier überließ Zettel dem Hahn zum Bebrüten. „Sechs Küken sind geschlüpft. Die restlichen Eier habe ich gereinigt und verkaufe sie als Dekoration“, berichtet er. Auch frische Eier stehen zum Verkauf. „Die Jungtiere verkaufe ich an andere private Halter, bevor sie geschlechtsreif werden. Sonst wird es hier zu eng“, erzählt Zettel.

Dem Abschuss freilebender Nandus in Norddeutschland steht der Tierliebhaber entspannt gegenüber. „Die Vögel richten in großen Gruppen Schaden an. Raps-, Weizen- und Maisfelder werden geplündert. Dann muss das halt sein. Ob geschützte Art oder nicht“, sagt er nüchtern. Sorge, dass ihm mal eins oder mehrere Tiere ausbrechen, hat er nicht. „Der Zaun ist ordentlich hoch und sehr stabil. Da kommt auch kein Fuchs unten durch“, sagt er. Außerdem würde ihm bei vier Vögeln sofort auffallen, wenn einer fehlt.

Auf Heinz und Hermann folgen Lina und Luna

Zu den Alpakas im Gehege nebenan hat ihm seine Familie verholfen. „ Zum 60. Geburtstag haben sie mir zwei Männchen geschenkt und sie Heinz und Hermann getauft“, erzählt er schmunzelnd. Später hat Zettel noch zwei Weibchen dazugekauft, Lina und Luna.

Da sich die Nandus nicht streicheln lassen, sind die Kinder begeistert, als Zettel sein Alpaka-Männchen Hermann und dessen Weibchen Lina und Luna holt. „Wenn ihr wollt, könnt ihr sie füttern“, sagt der Tierhalter. Seine Frau Angela hält den Kindern die Futterbox hin. Zur Erinnerung an den Tag erhalten die Kindergartenkinder ein von Zettel ausgeblasenes und beschriftetes Nandu-Ei sowie einen Strauß Nandu-Federn. „Die verteilst du dann an alle Kinder, damit sie ihren Eltern zu Hause von dem Besuch bei uns erzählen können“, sagt Zettel zur Kita-Leiterin.

Von Susann Brosch