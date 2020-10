Neustadt

Die Deutsche Glasfaser zieht sich überraschend aus dem Anbieterwettstreit beim Ausbau des flächendeckenden Glasfaser-Netzes in Neustadt zurück. Das bundesweit tätige Telekommunikationsunternehmen war erst im September mit einer aufwendigen Werbeoffensive und großen Versprechungen in den Ortschaften angetreten. Seit Mitte des Monats betrieb das Unternehmen vier Servicestationen in Bordenau, Schneeren, Basse und der Kernstadt – sie wurden bereits geschlossen.

Als Grund für den plötzliche Rückzug nennt Projektleiter Thomas Breer einen „ungewöhnlich niedrigen Stand der Vertragsabschlüsse zum jetzigen Zeitpunkt“. Er hatte noch vor zwei Wochen bei einer Informationsveranstaltung in Schneeren versichert, alle Neustädter Ortschaften bis zum Jahresende 2021 mit schnellem Internet zu erschließen.

Glasfaser-Infoabend in Luttmersen abgesagt Ein für Donnerstag, 8. Oktober, angesetzter Infoabend zum Glasfaserausbau in Luttmersen ist abgesagt. Vertreter des Stadtwerkeprojekts „Rasannnt“ und der Deutschen Glasfaser sollten dort über ihre Pläne berichten. Aufgrund der zuletzt gestiegenen Zahl an Corona-Fällen in Neustadt hat sich der Ortsrat entschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Ein neues Datum steht noch nicht fest.

Glasfaser-Verträge sind hinfällig

Voraussetzung dafür war, dass sich mindestens 40 Prozent aller Hauseigentümer in den Neustädter Ortschaften bis zum 12. Dezember für einen Glasfaseranschluss des Anbieters entscheiden. Hauseigentümer, die bereits einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen haben, müssen sich nun anderweitig umsehen. Ihre Verträge seien hinfällig, den Kunden entstünden allerdings auch keinerlei Verpflichtungen, sagt Breer.

„Wir bedauern den Umstand sehr, zumal wir in der Stadt Bürger zurücklassen, die auf unser Engagement gesetzt haben“, sagt er. Die geringe Nachfrage habe das Unterfangen allerdings unwirtschaftlich gemacht. Im Landkreis Nienburg bleibt die Deutsche Glasfaser weiter am Ball. Hier läuft ebenfalls eine Nachfragebündelung. „In Rehburg-Loccum bleiben wir aktiv, dort ist die Resonanz sehr positiv“, so Projektleiter Breer.

Die Deutsche Glasfaser war im September in den Markt eingestiegen, nachdem die Stadtwerke Neustadt im Sommer die Erschließung in Eigenregie angekündigt hatten. Als dritter Anbieter hatte das regionale Telekommunikationsunternehmen Northern Access aus Liebenau angekündigt, den Ausbau des schnellen Internets in Teilen des Neustädter Landes voranzutreiben. In der Folge entwickelte sich ein engagierter Anbieterwettstreit um rund 11.000 potenzielle Glasfaserhausanschlüsse.

Großinvestor steigt bei Northern Access ein Der regionale Netzbetreiber und Internetanbieter Northern Access aus Liebenau hat offenbar einen neuen, finanzstarken Investor an Bord. Die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Deutsche Beteiligungs AG ( DBAG) verkündet auf ihrer Internetseite www.dbag.de den Einstieg bei dem Unternehmen, dass auch in mehreren Neustädter Ortschaften Internetanschlüsse betreibt. Das Investitionsvolumen bei Northern Access beträgt laut der Website 22,7 Millionen Euro aus einem Fonds der DBAG. Strategisches Ziel der Zusammenarbeit sei der „Aufbau eines Marktteilnehmers mit relevanter Bedeutung“. Der Fokus liegt auf dem Ausbau des Glasfasernetzes. Konkret soll die Zahl der erreichbaren Haushalte um 40 Prozent bis Ende 2021 gesteigert werden. Northern-Access-Geschäftsführer Torsten Voigts hat angekündigt, sich in dieser Woche zu dem Einstieg des Großinvestors zu äußern. Die DBAG hatte bereits von 2013 bis 2019 mit ihrer Beteiligung an den Firmen inexio und DNS:Net in den Glasfaserausbau investiert. Der Verkauf seiner inexio-Beteiligung 2019 brachte der DBAG einen Erlös, der siebenmal so groß war wie der Kaufpreis. Im Mai 2020 fusionierte inexio mit der Deutschen Glasfaser.

Der Rückzug dürfte bei den verbliebenen zwei Konkurrenten für Entspannung sorgen. „Wir freuen uns, dass die Neustädter dem lokalen Versorger vertrauen“, kommentiert Stadtwerkesprecher Steffen Schlakat am Montag. Die Stadtwerke wollen ihrem Glasfaserangebot „Rasannnt“ noch in dieser Woche eine TV-Option hinzufügen. Die Nachfrage nach dem „Rasannnt“-Anschluss sei zufriedenstellend angelaufen. „Einige Kunden haben sicher noch auf das TV-Angebot gewartet“, so Schlakat.

Erleichterung bei Northern Access

Erleichtert vom Abschied der Deutschen Glasfaser zeigt sich auch Northern-Access-Geschäftsführer Torsten Voigts. Northern Access bietet derzeit den Ausbau in 14 Ortschaften an. Insbesondere in den Gegenden, in denen der Anbieter bereits vertreten ist, sei die Nachfrage gut. „In einigen Ortschaften haben wir gefühlt bis zu 90 Prozent der Kunden auf unserer Seite“, so Voigts. Dudensen, Büren oder Nöpke seien solche Hochburgen.

