Mardorf

Die Arbeiten im Mardorfer Neubaugebiet scheinen sich gelohnt zu haben: „Die Leute sind zufrieden“, sagt Ortsbürgermeister Hubert Paschke und unterstreicht „die Leute“ mit einer weit ausholenden Geste. 2011 begannen die Arbeiten auf dem Areal, zu dem die Straßen Vor der Mühle, Am Golfpark und Triftgärten gehören. Nun liegen Asphalt beziehungsweise Betonpflaster ordentlich vor den Grundstücken.

Rund 20 Neubauten umfasse das Baugebiet, sagt Paschke. Nur ein einziges Grundstück sei zwar verkauft, aber noch nicht bebaut. Doch dafür würden sich fas einmal wöchentlich Interessenten bei ihm melden. „Kein Wunder, das liegt schließlich direkt an Loch 1“, fügt er schmunzelnd hinzu. Denn gemeint ist das erste Loch des benachbarten Golfplatzes. Im April sind die Straßenbauarbeiten aufgenommen worden. Jetzt beginnt bereits das erste Rasengrün in den Seitenrändern zu sprießen.

Erschließung im Sommer

Baulärm in der Nähe werden die Anwohner allerdings auch weiterhin haben, denn am Ende des Weges Triftgärten wird noch in diesem Sommer mit der Erschließung des Baugebietes Schützenweg begonnen. Weitere 17 Einfamilienhäuser sind dort geplant. Das Interesse daran ist so groß, dass alle zwei- bis dreifach gezeichnet sind. Mit dem Verkauf der Grundstücke kann begonnen werden, sobald der Rat der Stadt dem Bebauungsplan zugestimmt hat. Das soll bereits am 10. Juni geschehen.

Mardorf ist ein wachsendes Dorf. So gibt es auch noch das Baugebiet am Kastenberg. „In fünf bis sechs Jahren werden wir das nächste Baugebiet ausweisen müssen“, prognostiziert Paschke. Baulücken gebe es innerorts zwar zuhauf, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Das nütze allerdings nichts, wenn die Eigentümer ihre Grundstücke nicht verkaufen wollten.

Christoph Neißner (Fachdienst Tiefbau), Ortsbürgermeister Hubert Paschke und Bürgermister Dominic Herbst an der neuen barrierefreien Ampel an der Mardorfer Straße. Quelle: Stadt Neustadt

Ein Stoßseufzer auf die Fußgängerampel

Paschke führt er die kleine Besichtigungsgruppe zur Ortsmitte, wo soeben an der Kapelle eine Fußgängerampel in Betrieb genommen wurde. Die ersten Kinder hat der Ortsbürgermeister am Morgen bereits die Querungshilfe nutzen sehen. 30 Jahre lang sei das ein inniger Wunsch der Mardorfer gewesen. Ein Wunder, dass es in dieser Zeit keinen schlimmen Unfall gegeben habe, sagt er. Dass nun Schulkinder, alle anderen und auch die sommerlichen Touristenströme sicher über die viel befahrene Straße kommen können, entlockt ihm einen kleinen Stoßseufzer.

Von Beate Ney-Janßen