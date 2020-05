Neustadt

Gleich zwei neue Sicherungsmarkierungen für Radfahrer gibt es in der Kernstadt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Berenbostel haben Anfang der Woche die Bahnhofskreuzung an der Herzog-Erich-Allee und die Einmündung der Theodor-Heuss-Straße in die Nienburger Straße mit roten Markierungen versehen, die auf die Radwege dort hinweisen. „Wir freuen uns, dass Bund und Land dem Wunsch der Stadt Neustadt, an diesen Stellen für mehr Sicherheit zu sorgen, zeitnah nachgekommen sind“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. An beiden Kreuzungen gab es in der Vergangenheit schwere Unfälle. „Die rote Farbe hat eine gute Signalwirkung für Autofahrer, ist markant und sorgt für Aufmerksamkeit“, sagt Gleue.

Markierung kommt überraschend

Der Termin für die Arbeiten sei nicht mit der Stadt abgestimmt gewesen und habe auch die Mitarbeiter überrascht, sagt Gleue. Besonders, weil die stark befahrenen Kreuzungen unter vollem Verkehr markiert worden seien. Bereits einen Tag später zeigt sich: Gerade an der Bahnhofskreuzung sehen rote Farbe und Markierungen stark abgenutzt aus. Die weiße Farbe der Piktogramme lässt sich nur noch erahnen.

An der Theodor-Heuss-Straße muss noch etwas anderes geklärt werden: Die ungewöhnlicherweise quer zur Fahrbahn aufgemalten Fahrräder deuten an, das Radfahren dort Richtung Innenstadt erlaubt ist. Das ist nicht der Fall. „Der Radweg endet in dieser Fahrtrichtung genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite“, sagt Gleue. Ein entsprechendes Schild weist drauf hin. Er wolle beide Bereiche nun noch einmal in Augenschein nehmen und unter Umständen um eine Nachbesserung bitten.

Auch Region Hannover plant neue Markierungen

Die Markierungen in der Kernstadt sollen nicht die einzigen bleiben: Die Region Hannover plant, noch in diesem Jahr an diversen Kreisstraßen sogenannte innerörtliche Fahrradschutzstreifen aufzubringen. Entsprechende Markierungen sollen in den Ortsdurchfahrten Bordenau, Hagen, Niedernstöcken, Otternhagen und Poggenhagen realisiert werden. Die Bereiche werden einheitlich rot markiert. In Mariensee sollen auf der Straße Alt Mariensee nur Fahrradpiktogramme aufgebracht werden, weil die Straßen für Schutzstreifen zu schmal ist.

Mirko Bartels