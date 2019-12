Neustadt

Die Herbstsaison 2019 gilt bei den Veranstaltern der Reihe Kultur im Schloss als die beste überhaupt. „Die Veranstaltungen waren bereits seit Oktober ausverkauft“, sagt Sandra van de Loo vom Team Kultur der Region Hannover. Ein Ergebnis, das Spaß macht und den Organisatoren zeige, dass sie mit der Auswahl ihres musikalisch-kulturellen Angebotes auf dem richtigen Weg sind. „Es ist toll so ein gutes Programm machen zu können. Das gute Feedback bestärkt uns“, sagt van de Loo.

Kultur nicht nur für die Region

Die Besucher kämen nicht nur aus der Region oder der Landeshauptstadt: Gäste aus Hildesheim und Celle seien keine Seltenheit. „Wir stellen immer mehr fest, wie groß der Einzugsbereich für Kultur im Schloss Landestrost ist und das die Gäste gern wiederkommen“, sagt van de Loo. Viele Besucher hätten ein Abonnement oder kaufen ihre Karten gleich für mehrere Veranstaltungen, sagt die Koordinatorin.

Moderne Klänge im historischen Schloss

Spark - die klassische Band spielt am 24. Januar 2020 im Schloss Landestrost. (Archiv) Quelle: privat

Die neue Spielzeit Kultur im Schloss soll an den Erfolg anknüpfen. Sie ist gewohnt abwechslungsreich, und steckt voller Überraschungen. Gerade das Moderne, neue Strömungen und junge Künstler lägen den Planern sehr am Herzen, sagt van de Loo. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich elektronisch-sinfonische Klänge mit analogen Originalinstrumenten. Komponist und Pianist Johannes Motschmann, präsentiert diesen „Retro-Sound“ gemeinsam mit Boris Bolles und David Panzl Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr. Weitere Künstler des Labels Neue Meister/ Berlin Classics ist die Gruppe Spark. Die Musiker treten Freitag, 13. März, ab 20 Uhr auf.

Worldbeat-Pioniere

Die Weltmusik-Truppe Die Dissidenten spielt am 1. Februar 2020 im Schloss. Quelle: Wirausky

Mit den legendären Dissidenten sind Sonnabend, 1. Februar, ab 20 Uhr echte Pioniere des Worldbeat zu erleben. Die bedeutendste Weltmusik-Band Deutschlands startet auf Landestrost ihre 40-Jahre-Jubiläumstournee. Für völlig neue Klänge sorgen Mittwoch, 29. April, ab 20 Uhr die Ringmasters. Das schwedische A-cappella Quartett konnte sich 2012 den Barbershop-Weltmeistertitel sichern und intoniert unter anderem Broadway-Songs, Klassiker der Filmmusik-Geschichte oder traditionelle schwedische Lieder in frischem Gewand.

Weltmusikkonzerte, ein familienfreundliches Hygge und die ruhigen Klänge deutscher Sing-a-Song-Writer runden das Programm ab und versprechen zusätzlich eine abwechslungsreiche Saison in den historischen Räumen.

Zwei Ausstellungen in der ersten Jahreshälfte

Die Bildhauerin Paloma Riewe (links) stellt ab dem 7. März 2020 im Schloss Landestrost ihre raumgreifende Kunst aus. (Archivbild) Quelle: Hilke Kottlick

Die bildende Kunst spielt in den nächsten Saison ebenfalls eine große Rolle im Schloss Landestrost: Vom 7. März bis 5. April verwandelt Paloma Riewe in der Ausstellung Staying Inside die Räume mit ihren großformatigen Installationen in zum Teil begehbare Kunstwerke. Die Ausstellung I’m Walking – Spazierengehen zeigt vom 9. Mai bis 21. Juni die Arbeiten aller am „Atelierspaziergang“ teilnehmenden Künstler aus der Region. „Die Besucher sollen ein möglichst vielfältiges Bild der Kunstproduktion vor Ort erhalten. Ich erlebe Hannover und die Region als lebendig und offen – ich möchte, dass sich dies auch in den Ausstellungen des Schlosses Landestrost widerspiegelt“, sagt Kuratorin Jennifer Bork. Sie will neue Wege beschreiten: Zurzeit präsentiert sie die erste Videoausstellung in der ehrwürdigen Schlossumgebung. „Die verträgt auch gut das eine oder andere Experiment“, sagt die Kuratorin.

Info: Eintrittskarten kosten zwischen 8 und 24 Euro, ermäßigt entsprechend weniger. Karten gibt es im Vorverkauf in der HAZ/NP-Geschäftsstelle am Wallhof 1 in Neustadt, im Schloss Landestrost, Telefon (0511) 61625200 oder auf www.reservix.de. Die Reservix-Tickethotline ist unter (01806) 700733 erreichbar. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Alle Termine auf einen Blick Salon Herbert Royal: Donnerstag/Freitag, 9./10. Januar, 20 Uhr (ausverkauft). Johannes Motschmann Trio: Freitag, 24. Januar, 20 Uhr. Dissidenten: Sonnabend, 1. Februar, 20 Uhr. Ayça Miraç Quartett: Freitag, 14. Februar, 20 Uhr. MASAA – Weltjazz: Freitag, 21. Februar, 20 Uhr. Orchester im Treppenhaus: Sonntag, 23. Februar, 11 Uhr. Irish Spring – Festival of Irish Folk:Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, ausverkauft. Neue Meister – Spark, Eine Hommage an musikalische Heroen: Freitag, 13. März, 20 Uhr. Itamar Borochov – Blue Nights: Freitag, 20. März, 20 Uhr. Akkordeonale 2020: Donnerstag, 23. April, 20 Uhr. Ringmasters:Mi., 29. April, 20. Uhr. Conic Rose feat. Uli Beckerhoff Trio.S - Momentaufnahme: Sonntag, 10. Mai, 17 Uhr. Veronika Harcsa & Bálint Gyémánt Quartet – Shapeshifter: Freitag, 15. Mai, 20 Uhr. JOCO – Into the Deep: Mittwoch, 20. Mai, 20 Uhr. Mfa Kera (The Voice), Black Heritage feat. Mike Russell – The Afrosoul Journey: Freitag, 5. Juni, 20 Uhr. Musica assoluta Solisten - Bthvn inside out: Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr. Golnar & Mahan Trio – The Contemporary Sound of Iran: Freitag, 12. Juni, 20 Uhr. Conic Rose feat. Uli Beckerhoff: Freitag, 19. Juni, 20 Uhr. Loli Molina - Masala Weltbeat Festival: Dienstag, 14. Juli, 20 Uhr.

Von Mirko Bartels