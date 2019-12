Neustadt

Ab Anfang Januar gelten im Rathaus und den Verwaltungsstellen geänderte Öffnungszeiten. Montags und dienstags können Bürger eine halbe Stunde länger als bisher ihre Angelegenheiten regeln. Weil der Mittwoch bei der Zulassungsstelle besonders kundenschwach ist, schließt diese an diesem Tag künftig bereits am Mittag. Die Angestellten arbeiteten dann Großaufträge von Autohäusern oder Firmen ab, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Die Öffnungszeiten am Donnerstag bleiben unverändert. Am Freitag schließt das Dienstgebäude am Schützenplatz eine Stunde früher als bisher –parallel zum Bürgerbüro.

Zeiten für die Verwaltung werden angeglichen

Für die gesamte Verwaltung gelten die folgenden Öffnungszeiten: dienstags von 8 bis 13 Uhr, donnerstags von 13 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Die Telefonzentrale können Bürger immer montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr erreichen.

Die Mitarbeiter der Zulassungsstelle sind ab Januar immer montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Das Bürgerbüro ist zu den folgenden Zeiten geöffnet: Montags von 13 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Darüber hinaus werden telefonisch vereinbarte Termine angeboten.

Zulassungsstelle muss einige Tage schließen

Die neuen Öffnungszeiten gelten ab Montag, 6. Januar. Am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Januar, bleibt die Zulassungsstelle aufgrund eines krankheitsbedingten Engpasses geschlossen. Eine genaue Übersicht sämtlicher Öffnungszeiten aller Fachdienste gibt es auf dem Stadtportal unter www.neustadt-a-rbge.de.

Von Mirko Bartels