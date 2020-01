Neue Trends bei der Hochzeitsmesse auf Schloss Landestrost  

Neustadt

Einladungskarten, Tischdekoration, Kleid, Anzug und Festsaal: Für eine gelungene Hochzeit muss Vieles bedacht werden. Heiratswilligen will die erste Hochzeitsmesse dieses Jahres auf Schloss Landestrost gerne bei ihren Planungen weiterhelfen. Start ist Sonntag, 19. Januar, ab 11 Uhr, Schlosstraße 1, Neustadt.

Die Ausrichter der „ Hochzeitsmesse im Schloss Landestrost“ wollen Brautpaare bei der Hochzeitsplanung von Anfang an unterstützen. In entspannter Atmosphäre wollen die Aussteller verschiedener Professionen den Heiratswilligen, ihren Familien und Freunden ein vielfältiges Angebot rund um den schönsten Tag im Leben offerieren. Die besten Dienstleister aus der Region stehen den Besuchern mit Ideen und Beratungsangeboten zur Seite. Jede Menge Tipps gibt es dabei obendrein – die Veranstalter versprechen individuelle Beratung an allen Ständen.

Wundervolle Brautmode

Einer der Höhepunkte soll auch in diesem Jahr die Live-Modenschau werden. Dort präsentieren Stylisten die neuesten Trends für Brautmode und Frisuren. Nicht nur die Damen können sich dabei informieren: Frack oder Smoking für den Bräutigam? Eine Frage die, wer möchte, vor Ort klären kann.

Keine Ehe ohne Ringe: Auf der Messe zeigen die Anbieter was es gibt. Platin, Weißgold, mit Gravur oder Edelsteinen: Es soll für jeden Wunsch etwas dabei sein und wenn die „Ringe fürs Leben“ nicht zu finden sind, könnte das Selberschmieden eine Option sein – und dem Paar eine besonders schöne Erinnerung bescheren.

Kreative Fotografen

Fast ebenso wichtig wie die Feier, sind die Erinnerungen an den schönsten Tag: Fotografen präsentieren auf der Messe ihre kreativen Möglichkeiten, die persönliche Liebesgeschichte in Bildern und auf Video festzuhalten. Exklusives Catering, Hochzeitstorten und die richtige Musik sind weitere Themengebiete, die auf der Messe vorgestellt und vor Ort auch gleich probiert werden können.

Einen wundervollen Vorgeschmack für den schönsten Tag im Leben will die Hochzeitsmesse auf Schloss Landestrost geben. Quelle: C.H.EVENTS

Die Hochzeitsmesse auf Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, Neustadt, ist Sonntag, 22. Januar, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Informationen zur Messe gibt es auf der Internetseite www.chevents.de.

Lesen Sie auch:

Von Mirko Bartels