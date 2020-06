Neustadt

Er ist beliebt bei Fröschen und Bewohnern des Neubaugebiets gleichermaßen. Doch der Teich im Auenland, westlich des Froschkönigwegs, ist bedroht. Weil Wildtiere und Spaziergänger die noch in der Entwicklung befindliche Pflanzenwelt rund um das Gewässer immer wieder beschädigt haben, wird das Gelände nun abgesperrt.

In den kommenden Tagen wird dort ein Zaun aufgestellt. Das Südufer wird damit unzugänglich. Die Umzäunung soll mindestens bis zum Frühjahr 2021, falls notwendig auch bis 2022 stehen bleiben. Die Stadtverwaltung hofft, dass sich das Biotop bis dahin erholt hat.

Anzeige

Weil viele Bäume von Tieren abgefressen wurden, hat die Stadt neue gepflanzt. Quelle: Mario Moers

Weitere HAZ+ Artikel

„Das Ziel ist, eine bewachsene Uferzone und Gehölzflächen als neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Probleme bereiteten dabei zuletzt Wildtiere, die etwa junge Bäume annagten, oder Spaziergänger, die womöglich unabsichtlich Pflanzen zertraten. Auch das heiße Frühjahr sei ungünstig gewesen. Neue Bäume wurden bereits entlang des Ufers gesetzt.

Gehweg bleibt zugänglich

Der Geh- und Radweg soll schnell wieder freigegeben werden. Quelle: Mario Moers

Aktuell ist auch der Geh- und Radweg am Teich gesperrt. Er bekommt eine Decke und wird zusätzlich beleuchtet. Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Neustadt (GEG) arbeitet derzeit an den angrenzenden Grünanlagen. Diese Sperrung solle aber in Kürze wieder aufgehoben werden. „Selbstverständlich werden wir nicht länger als unbedingt notwendig absperren“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Teich und Grünfläche wurden als sogenannte Kompensationsmaßnahmen angelegt. Sie sollen die Bebauung im Auenland ausgleichen.

Kita-Spielplatz soll Ende Juli fertig sein

„Uns ist bewusst, das mit den Sperrungen ein Stück Aufenthaltsqualität im Auenland verloren geht, deshalb arbeiten wir mit Hochdruck daran, den vorgesehenen Spielplatz neben der künftigen Kita fertigzustellen“, sagt GEG-Geschäftsführer Sven Kannegießer. Der Spielplatz soll Ende Juli fertig sein.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers