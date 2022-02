Neustadt

Der elfjährige Sam will die Impfung gegen Covid-19 unbedingt. Am Sonnabend ist er gegen 11 Uhr mit seinem Vater Klaus Röggener in Neustadts Feuerwehrzentrum gekommen. Neustadts Kinder- und Jugendmediziner Moritz Toenne und Marc Heere stehen dort seit 10 Uhr morgens für sieben Stunden mit Praxismitarbeitenden bereit, um Fünf- bis Elfjährige mit dem Biontech Impfstoff gegen Covid-19 zu immunisieren.

Kai Dammann und weitere Kameraden von Eilveses Freiwilliger Feuerwehr sind bereits seit 8.30 Uhr vor Ort. Sie bauen auf, organisieren Zufahrt und Anmeldung bei der Impfaktion, die die Stadtverwaltung und die beiden Mediziner ins Leben gerufen haben. Moritz Ganske und Dammann weisen beispielsweise Ankommenden, wie Annika Lex und ihren impfwilligen Töchtern, den Weg zum Eingang.

Annika Lex kommt mit Ihren Töchtern Matilda (8, links)) und Luisa (11) zur Impfaktion in Neustadts Feuerwehrzentrum. „Ich glaube, es ist besser, wenn die Kinder immunisiert sind", sagt Lex. Quelle: Patricia Chadde

Große Nachfrage, einfache Abwicklung

Die Feuerwehrleute sind Strategen. Alles klappt wie am Schnürchen. Um 11.30 Uhr sind bereits 100 Dosen verimpft. „Wir haben 300 Dosen von der Post-Apotheke hier. Kurzfristig können wir weitere 200 nachordern“, sagt Mediziner Moritz Toenne. Dann wendet er sich Milo (7) zu, der mit seinem Vater Pascal Regul aus Oyle angereist war. Wer zwischen fünf und elf Jahren alt ist, konnte sich ohne vorherige Terminabsprache impfen lassen.

Auch Sam ist vorgerückt. Alle Formalien sind erledigt, er sitzt inzwischen auf einem Stuhl vor Marc Heere. „Fühlst du dich angeschlagen, hast du Schnupfen?“, fragt der Kinder- und Jugendmediziner. Sam verneint, zieht seinen Pulli hoch und lässt sich die Spritze setzen. Anschließend gibt es ein Pflaster mit Blümchenmotiv und ein Lob vom Arzt: „Das hast Du ganz toll gemacht“, sagt Heere und erklärt, dass der Arm möglicherweise noch eine bisschen weh tun könne.

Nach dem Impfen gibt es ein Pflaster mit Blumenmotiv. Quelle: Patricia Chadde

Den Muskel zu treffen, erfordert Erfahrung

Heere findet es wichtig, dass Fachleute wie er und nicht Angelernte die Kinder impfen. „Es braucht Erfahrung und Wissen, um bei den schmalen, zarten Kinderärmchen den Muskel zu treffen“, sagt der Mediziner. In der Praxis, die er gemeinsam mit Toenne betreibt, machen das nur die beiden Mediziner.

In einem großen Raum verteilen sich vier geimpfte Kinder und warten mit der erwachsenen Begleitung noch 15 Minuten, ob es zu Reaktionen auf den Wirkstoff kommt. Ein paar Bonbons liegen bereit. Größere Aufmerksamkeit zieht das kleine Büchlein von Storch Erich auf sich, welches die Stadtverwaltung erstmalig verteilt. Von Corinna von Bestenbostel kommen Text und Zeichnungen, mit dem Neustadts Stadtverwaltung den Nachwuchs kurzweilig und kindgerecht über Besonderheiten der Landschaft rund um Neustadt informiert.

Milo (7) aus Oyle bekommt ein kleines Buch über den Neustädter Vogel Storch Erich geschenkt. Quelle: Patricia Chadde

Offenes Impfangebot soll entzerren

Mit ihrem Impfangebot für Kinder wollen Heere und Toenne die angespannte Situation in den Neustädter Kinderarztpraxen entzerren. Denn dort herrscht seit einigen Wochen Ausnahmezustand. „Die Hütte brennt. Sehr viele Eltern wollen ihre Kinder aktuell impfen lassen“, berichtet Toenne. Immer wieder hätten Eltern sich allerdings Impftermine reserviert, seien dann aber nicht gekommen. „Wir mussten sehr viele Impfdosen wegwerfen“, sagt Heere verärgert. Außerdem herrsche ein rauer Ton am Empfang. „Unsere Mitarbeitenden im Praxisempfang werden angefahren, beleidigt, beschimpft. Das geht gar nicht“, sagt der Kinderarzt.

Freundliche Atmosphäre hält sich

Die Kinder- und Jugendmediziner immunisieren deshalb nicht länger in ihrer Praxis gegen Corona, sondern sie schaffen im Zusammenspiel mit Stadtverwaltung und den Freiwilligen Feuerwehren eben das offenes Impf-Angebot und Booster-Angebot ohne Terminvergabe für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. „Das klappt ausgezeichnet“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Nach dem Ansturm zu Beginn entzerrt sich der Andrang schnell – am Nachmittag kommen nur noch wenige Familien.

Bis 17 Uhr sind 120 Kinder geimpft. Wie entzerrend das offene Impfangebot wirkt, zeigt sich an der freundlichen Atmosphäre. Es geht an jeder Station wohlwollend zu. Das Angebot soll am Sonnabend, 5. März, für die Zweitimpfung wiederholt werden.

Von Patricia Chadde und Mario Moers