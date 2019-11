Bordenau

Sie tauschen sich aus, organisieren Exkursionen und geben sich Technik-Tipps. Die Mitglieder des Fotoclubs der Dorfwerkstatt Bordenau arbeiten ständig daran, besser zu werden. In einer Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus, Am Dorfteich, zeigen 13 Frauen und Männer aus dem Club jetzt eine Auswahl ihrer Werke.

„ Lichtblicke“ ist die Schau betitelt, die am Wochenende öffnet – ein verheißungsvoller Titel bei den grauen Novembertagen draußen. Die Vernissage ist am Freitag, 8. November, ab 19 Uhr. Am Sonnabend, 9. November, öffnet die Schau dann von 15 bis 18 Uhr, am Sonntag schließlich von 11 bis 18 Uhr. Während der Öffnungszeiten sind immer einzelne der Aussteller anwesend, auch, um mit den Besuchern über ihre Fotos ins Gespräch zu kommen. Landschaften, Räume, Menschen und Tiere gehören zu den Motiven.

Inge Glenewinkel, Clemens Greiner, Hans-Jürgen Hayek, Anja Härtel, Inge Heidersbach, Rolf himmel, Michael Kosemund, Nicole de Lüc-Koch, Angelika Pickel, Wilfried Rave, Madelaine Thannheiser, Karl-Heinz Meyer und Andreas Warlich zeigen ihre Bilder und sind zu unterschiedlichen Zeiten im Dorfgemeinschaftshaus ansprechbar. Der Eintritt ist frei.

Von Kathrin Götze