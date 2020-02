Neustadt

Nach und nach schließt die Stadt die Lücken bei der Kinderbetreuung: Nachdem im vergangenen Jahr 274 Absagen an Eltern verschickt werden mussten, sind es in diesem Jahr noch 220. „Wohlgemerkt, das sind Absagen für den Erstwunsch“, sagt der Erste Stadtrat Maic Schillack. In der Bilanz fehlen aktuell 161 Plätze. 120 davon haben die sogenannten Kann- oder Flexkinder inne.

Das sind Kinder, die zwischen Mai und Dezember sechs Jahre alt werden. Die Eltern haben laut Schulgesetz bis zum 1. Mai Zeit zu entscheiden, ob sie ihr Kind im August in die Schule schicken. Im vergangenen Jahr wurde das neue Gesetz erstmals wirksam. Eine neue Herausforderung für Fachdienstleiterin Martina Wilhelms und ihre Kolleginnen: Die Nachfrage wächst, aber man weiß nie ganz genau, wie viele Plätze neu geschaffen werden müssen.

„Mit Herz und Seele zum Wohl der Kinder“: Maic Schillack lobt Martina Wilhelms. Die Fachdienstleiterin Kita und Familien wechselt zum 1. April in den Ruhestand. Quelle: Kathrin Götze

846 Kinder wurden neu angemeldet

Insgesamt 2365 Kinder werden in den verschiedenen Einrichtungen betreut, 1361 Drei- bis Sechsjährige besuchen die Kindergärten, 461 Kinder unter drei Jahren die Krippen, und 543 werden nach der Schule in Hortgruppen betreut. 846 Kinder wurden im Anmeldemonat November neu angemeldet. Nun fehlen noch 41 Krippenplätze, davon 32 in der Kernstadt, 79 Kindergartenplätze (53 in der Kernstadt) und 41 Hortplätze, davon 25 in den Stadtteilen.

Baulich ist die Stadt dabei auf gutem Weg. In Scharrel wird erweitert, in Schneeren werden Container aufgestellt. Auch in Stöckendrebber sind die Räume für die Erweiterung im Dorfgemeinschaftshaus zum nächsten Kindergartenjahr verfügbar, ebenso wie die Anbauten in Mariensee. Und in Laderholz soll eine Bauernhof-Kita neu eröffnen – ein viel beachtetes Konzept. Einige Neubauten werden wohl nicht zum 1. August fertig, etwa die Kita Auengärten und die Kita Ratzenspatz am Goetheplatz. „Deshalb haben wir diesmal eine neue Variante bei den Absageschreiben dabei“, erläutert Wilhelms. Darin verweist die Stadt auf voraussichtliche spätere Verfügbarkeit, „vorausgesetzt, wir haben genug Personal“.

Stadt wirbt verstärkt um Personal

Denn da liegt das nächste Problem, mit dem die Kommunen aktuell zu kämpfen haben: Es fehlt an Erzieherinnen und anderen Betreuungskräften. Allein 20 offene Stellen werden am Wochenende neu ausgeschrieben, darunter drei Leitungsposten. Neustadt versuche gegenzusteuern, punktet bei den Mitarbeitern etwa mit der eigenen Fachberatung, die eine Kollegin in Wilhelms’ Team anbietet, inklusive Unterstützungsleistungen wie Teamentwicklung und Supervision.

Auch die Stellen für sogenannte dritte Kräfte für die Krippengruppen seien attraktiv. Sie können sich im Job zu Erzieherinnen weiterbilden, werden dazu zeitweise freigestellt. Auch in den Klassen der Berufsbildenden Schulen will die Stadt um die angehenden Fachkräfte werben. Gesundheitsmanagement und Vergünstigungen etwa für Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen seien inzwischen schon Standard, sagt Wilhelms, „das haben andere Kommunen auch“.

Grundschulen planen den Ganztagsbetrieb

Vergleichsweise wenige Fehlplätze (16) gibt es im Hortbereich in der Kernstadt. „Dort greifen jetzt unsere verschiedenen Bemühungen, an den Grundschulen Ganztagsangebote zu etablieren oder Konzepte zur Kooperation von verlässlicher Grundschule und Hort zu erarbeiten“, so Schillack. Dafür hat die Stadt eine Art Baukasten erstellt, der individuelle Lösungen für jede Schule ermöglichen soll. Diese Themen beschäftigen zunehmend auch Grundschulen in den Dörfern, etwa in Schneeren, Mariensee und Poggenhagen.

Der Ausbau der Kinderbetreuung in der Stadt geht weiter: Zahlreiche Projekte sind in Vorbereitung, so in Mardorf und Büren. Das Kinder- und Jugendhaus soll an einem neuen Standort erweitert werden. Und an der Bunsenstraße könnte eine neue Einrichtung entstehen – deren Bau und Betrieb müsste aber laut Wilhelms europaweit ausgeschrieben werden.

Fachdienstleiterin Martina Wilhelms geht in den Ruhestand Zum letzten Mal hat Martina Wilhelms jetzt die Betreuungszahlen vorgestellt: Die Fachdienstleiterin für Kitas und Familien wechselt zum 1. April in den Ruhestand. Ein großer Verlust für die Stadtverwaltung, wie der Erste Stadtrat Maic Schillack betont. Wilhelms hatte den Leitungsposten 29 Jahre lang inne, hat in dieser Zeit einen drastischen gesellschaftlichen Wandel miterlebt und für die Stadt gemanagt. Als sie 1991 begann, besuchten rund 900 Kinder die Kindergärten, und zwar von 8 bis 12 Uhr. Und die Politik debattierte, ob Kinder bis zum Alter von vier Jahren nicht besser zu Hause aufgehoben wären. „Dann kam das volle Programm“, sagt Wilhelms mit einem Lächeln. Inzwischen sind Krippengruppen und Nachmittagsbetreuung vielfach Standard. Wilhelms tue mit Herz und Seele alles dafür, dass es den Kindern gut geht, sagte Schillack. Und sie habe ein besonderes Talent dafür, die Menschen harmonisch zusammenzuführen. Einen großen Bahnhof werde es zum Abschied nicht geben, hat Wilhelms entschieden. Stattdessen wolle sie sich in kleinen Runden von den Kollegen in den Kitas und bei den Trägern verabschieden – und später wohl freiberuflich in der Beratung weitermachen.

