Neustadt

Rund 180 alte Reifen haben illegale Müllsünder in Neustadts Wäldern entsorgt, nun ermittelt die Polizei. Das größte Reifenlager entdeckten die Beamten an der Baumühle in Bevensen. 120 Altreifen wurden hier abgelegt. Ein Zeuge beobachtete am Freitag, 26. Juni, gegen 18 Uhr einen blauen Transporter in der Nähe. Er fuhr aus einem Waldweg zwischen Laderholz und Lutter. Ob das Fahrzeug mit diesem und den anderen Fällen in Verbindung steht, ist unbekannt. Weitere Reifenlager wurden an der Kreisstraße 305 zwischen Niedernstöcken und Rodewald, sowie an der Kreisstraße 306 zwischen Lutter und Laderholz entdeckt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05032) 9559115.

Von Mario Moers