Neustadt

So reibungslos klappt es mit dem Impfen selten: Fast ohne Wartezeiten kamen die Impfwilligen bei der großen Aktion am Wochenende im Feuerwehrzentrum Neustadt durch die Prozedur. Dabei haben die Teams um die Oldenburger Anästhesistin Tanja Terwey und ihren Kollegen Jens Weinhold an den zweieinhalb Öffnungstagen beachtliche 1850 Impfungen verabreicht.

Corinna Podbielski verabreicht Frank Jagusch von der Feuerwehr Mandelsloh die Booster-Impfung und versorgt den Einstich danach mit einem feuerwehrroten Marienkäfer-Pflaster. Quelle: Feuerwehr

Terwey ist Lebensgefährtin des Feuerwehrmanns Torsten Bodensieck aus Neustadt. Auslöser für die Aktion war auch eine Initiative der Feuerwehr: Gemeinsam mit Stadtbrandmeister Torben Klingemann und Stadtausbildungsleiter Olli Bärthel habe man darüber gesprochen, wie sich wohl die Booster-Impfung für Neustadts rund 1000 Feuerwehrleute gut organisieren lasse. Da wusste Terwey Rat. „In unserem OP-Zentrum in Oldenburg impfen wir schon, seit das möglich ist“, berichtet die Ärztin.

Mit der bei der Feuerwehr üblichen Effizienz setzten die Beteiligten den Plan in die Tat um. Chefplaner war Stadtausbildungsleiter Bärthel, der vor allem auf Kollegen aus Eilvese zurückgriff. „Besonders toll fand ich, dass auch reine Fördermitglieder bei der Impfaktion geholfen haben“, sagt er. Insgesamt haben 22 Frauen und Männer bei der Impfaktion mitangepackt – neben zehn Feuerwehrmitgliedern waren auch zwölf zivile Helferinnen und Helfer dabei.

Susanne Duensing und Torben Scharnhorst registrieren die Feuerwehrmitglieder zur Impfung. Quelle: Kathrin Götze

Impfwillige spenden 1400 Euro für die Feuerwehr

Um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, hätten die Teams zum Teil bis in die Nacht hinein gearbeitet, berichtet Ärztin Terwey. Man sei dennoch gern bereit, eine solche Aktion zu wiederholen, falls es nötig wird. „Wir sind hier sehr gut aufgenommen und versorgt worden und kommen gern wieder“, sagt sie. Auch die Besucherinnen und Besucher äußerten sich dankbar: Reibungsloser Ablauf, kurze Wartezeiten, freundliche Betreuung – was will man mehr? „Ich bin stolz zu sehen, wie gut wir in diesen Zeiten zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen“, kommentiert Bürgermeister Dominic Herbst. „Mein Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die ihre Freizeit dafür aufbringen, dass wir alle etwas sicherer in die Weihnachtszeit starten können.“

Als Zeichen der Dankbarkeit von den Impfwilligen kamen rund 1400 Euro Spenden für die Kinder-, Jugend- und Stadtfeuerwehr Neustadt zusammen. „Ein großes Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender, wir freuen uns sehr über die großzügige finanzielle Unterstützung“, sagt Stadtbrandmeister Klingemann.

Von Kathrin Götze