Neustädter Land

Im Rahmen des am Mittwoch vorgestellten landesweiten Förderprogramms für den öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV), profitiert Neustadt erneut von den Zuschüssen des Landes Niedersachsen. Das Förderprogramm umfasst insgesamt 20 Bushaltestellen im Stadtgebiet, die bis Ende diesen Jahres grunderneuert werden sollen. In den meisten Fällen sollen gleich beide Fahrtrichtungen saniert werden.

Betroffen sind in Neustadt die Bushaltestellen „Über der Linde”, „Im Heidland”, „Vorm Schulzenkamp” und die Haltestelle „Goethestraße”. Auch in den umliegenden Dörfern greift das Förderprogramm. So wird in Nöpke die Bushaltestelle „Roter Weg” saniert, in Bordenau die Haltestellen „Frielinger Straße” und „Bordenau Am Leineufer”. Auch die Mandelsloher Haltestelle „Mandelsloh/Reithalle”, sowie die Haltestellen „Kranichstraße” und „Am Berggarten” in Otternhagen werden erneuert. Die Bushaltestelle „Kirche” in Mardorf ist ebenfalls Teil der Förderaktion.

Land beteiligt sich mit rund 105,8 Millionen Euro

In diesem Jahr beteiligt sich das Land Niedersachsen für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs mit rund 105,8 Millionen Euro und unterstützt damit insgesamt 205 Projekte. Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) stellte das Programm am Mittwoch in Hannover vor. Spontanen Applaus aus Neustadt gab es von den Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner (CDU) und Wiebke Osigus (SPD). Beide bezeichneten die Förderung als wichtigen Baustein bei der Verbesserung des Öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum.

Von Enie Burow