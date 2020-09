Neustadt

Ein 20-jähriger Autofahrer soll sich am Sonnabend in Neustadt nach dem Genuss von drei bis vier Joints ans Steuer gesetzt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Er gab bei einer Polizeikontrolle an, die Drogen bereits am Vorabend konsumiert zu haben.

Der Mann war mit seinem VW Polo gegen 11 Uhr auf der Jahnstraße unterwegs, als ihn eine Funkstreifenbesatzung anhielt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Dem Verdacht gingen die Polizisten nach: Der durchgeführte Urintest ergab einen positiven Befund für den in Cannabisprodukten vorkommenden Wirkstoff THC.

Auf der Wache wurde dem Fahrer anschließend noch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn haben die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Von Mirko Bartels