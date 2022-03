Neustädter Land

Das Leine-Hochwasser ist weitgehend abgeflossen, die Strömung auf ein angenehmes Maß zurückgegangen: Beste Bedingungen für die rund 230 Paddlerinnen und Paddler, die am Sonntagmorgen mit ihren Booten zur Frühlingsfahrt auf der Leine abgelegt haben. Helstorf, Niedernstöcken, Schwarmstedt und Hodenhagen heißen die Ziele, die sie in den Stunden nach dem Start in Neustadt ansteuerten.

Nach einer Pause im vergangenen Jahr sind die Wassersportler froh, mal wieder in großer Gemeinschaft losfahren zu können. Für das Organisationsteam um Rainer Börk, Peter Jarmer und Thomas Gleitz sind die Vorbereitungen allerdings schwieriger geworden: Erstmals läuft die Tour im neu ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet mit Flora-Fauna-Habitat entlang des Flusses. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 250 begrenzt, anlegen dürfen die Paddler nur noch an eigens ausgewiesenen Stellen.

Paddler hoffen auf bessere Infrastruktur

Nun hofften sie, dass die Region Hannover und die Stadt Neustadt auch die entsprechende Infrastruktur am Fluss schafft: Schwimmstege, die schonendes Anlegen ermöglichen, sind bisher nur in Konzepten zu finden. Der Start an der Suttorfer Straße in Neustadts Kernstadt läuft nach wie vor schleppend über Palettenstege, die die Sportler selbst gebaut haben.