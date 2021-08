Neustadt

Ein 24-jähriger Radfahrer wurde am frühen Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Gartenstraße leicht verletzt. Eine Autofahrerin (35) war mit ihrem BMW gegen 18 Uhr in der voll geparkten Straße unterwegs. Als ihr der Radfahrer entgegenkam, gelang ihr auch, rechtzeitig zu stoppen. Der Radler konnte allerdings nicht mehr anhalten und so kam es zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht am Knie.

Während der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers. Ein Test führte zu einer Atemalkoholkonzentration von rund 2 Promille. Gegen den jungen Mann wurde anschließend ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An dieser Stelle weist die Polizei Neustadt noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass nach dem Genuss von Alkohol auch das Fahrrad lieber stehen gelassen werden sollte.

Von Mario Moers