Mardorf

Offene Kirche, Pilgerkapelle, Radwegekirche – die kleine Kapelle in Mardorf ist vieles. Gern genutzt werde sie auch von Tagestouristen und Urlaubern am Steinhuder Meer, sagt Pastor Friedrich Kanjahn. „Und Mardorfer kommen auch“, fügt er hinzu. Vor 300 Jahren ist der Grundstein für das winzige achteckige Gotteshaus gelegt worden.

„Ich habe mir hier schon einige Blessuren geholt“, erzählt Kanjahn und fasst sich auf den Kopf. Das liegt daran, dass die Eingangstür der kleinen Kapelle ein Stockmaß von nur 1,70 Metern hat. Der Pastor weist mehr Länge auf. Nicht immer denkt er daran, demütig den Kopf zu senken, wenn er eintreten will. Vor 300 Jahren sei die Türhöhe bewusst so gewählt worden – „damit jeder aufrecht eintreten kann“. Nicht nur die Zeiten haben sich geändert, sondern auch die durchschnittliche Menschenlänge.

Bis zu neun Gottesdienstbesucher momentan zugelassen

Sonderlich viele Menschen muss Kanjahn momentan jedoch nicht vorwarnen, wenn er zweimal monatlich zum Gottesdienst einlädt. Statt bis zu 100 dürfen derzeit nur neun Besucher Platz nehmen – inklusive Pastor, Organistin und Küster. Er wählt dann lieber das Gemeindehaus, in dem er immerhin 16 Menschen empfangen darf. In den Wintermonaten hält sich der Andrang aber ohnehin in Grenzen. Regelmäßige Gottesdienstbesuche sind unter den Gemeindemitgliedern kaum verbreitet. Das hat womöglich damit zu tun, dass ihnen der Gang zur Kirche über viele Jahrhunderte schwer gemacht wurde.

Mardorfer Weltoffenheit kommt von Kirchenwanderschaft

Auf der Infotafel vor der Kapelle ist zu lesen, dass die erste kirchliche Anlaufstelle auf Winzlars Haarberg war. Das Geschlecht der Münchhausens hatte dort Burg, Dorf und eine Kapelle. Das war ein weiter Fußweg für eine sonntägliche Stunde zu harter Kirchenbank. Nur wenig besser wurde es, als Münchhausens Kapelle im 15. Jahrhundert abgerissen wurde. Kirchgänger marschierten fortan bis Rehburg. Knapp 100 Jahre später sollten sie nach Schneeren wandern, und erst ab 1721 wurde es gemütlich in eigener Kapelle. „Daher kommt unsere Weltoffenheit“, sagt Mardorfs Chronist Friedrich Dankenbring schmunzelnd.

Seit 300 Jahren steht die kleine Kapelle in Mardorfs Mitte. Quelle: Beate Ney-Janßen

Verbunden mit ihrer Kapelle fühlen sich die Mardorfer aber dennoch. Wenn auch kein Mardorfer im Kirchenvorstand Schneeren-Mardorf sei, könne er doch immer auf die Leute zählen, sagt Kanjahn. Zupackend und hilfsbereit. So kennt er sie. Und so freut er sich mit ihnen auf die Jubiläumsfeier, die er ins Festjahr „850 Jahre Mardorf“ einfließen lassen will.

Einen Festgottesdienst mit Regionalbischöfin Petra Bahr soll es am Sonntag, 13. Juni, geben – neben der Kapelle im Freien, damit mehr als neun Besucher dabei sein können. Je nach Pandemielage plant Kanjahn ein Kinderprogramm, ein Orgelkonzert, mit sehr viel Glück auch Speisen und Getränke für die Gäste. Und eine Fotoausstellung mit historischen Bildern.

Solche und ähnliche Fotos wie dieses von einer Schulklasse, aufgenommen wenige Jahre nach 1900, sucht Friedrich Kanjahn für seine Fotoausstellung. Quelle: privat

Historische Fotos für Ausstellung gesucht

Einen guten Grundstock für diese Ausstellung hat er bereits. Kapelle im Schnee und bei Sonnenschein, der Innenraum noch mit alter Kanzel, mit Hochzeitsgesellschaften sowie dem Porträt einer Schulklasse. Er hofft aber darauf, dass ihm noch mehr Bilder zugespielt werden. Wer solche Schätzchen von der Mardorfer Kapelle besitzt, kann sich bei Friedrich Kanjahn per E-Mail an friedrich.kanjahn@evlka.de melden.

Von Beate Ney-Janßen