Neustadt

Drittklässlerin Ruby ist sich sicher: In ein Biest, das sie gefangen hält, würde sie sich nicht verlieben – Schloss und Romantik hin oder her. „Ich würde versuchen abzuhauen“, sagt die Grundschülerin aus Frielingen. 400 Grundschüler und Kita-Kinder aus Neustadt und dem Umland verfolgen am Dienstag gebannt das Theaterstück „Die Schöne und das Biest“ auf der Bühne des Gymnasiums Neustadt. Der Theater- und Konzertkreis ( TKK) hatte die gut besuchte Vorstellung organisiert. Das Ensemble des Theaters für Niedersachsen zeigt den fantastischen Disney-Klassiker in einer liebevoll und attraktiv inszenierten Form. Inhaltlich bleibt die allerdings so nah am Original, dass die Botschaft des märchenhaften Stoffs mitunter etwas antiquiert erscheint.

Editha (von links), Dilara, Ruby und Anna sind mit ihrer dritten Klasse der Grundschule Frielingen angereist. Wären sie an Stelle der schönen Belle, würden sie „erst mal versuchen abzuhauen“ anstatt sich zu verlieben, sagt Ruby. Quelle: Mario Moers

„Ich wäre ganz sauer, wenn mein Vater mich dem Biest geben würde“, findet Zweitklässlerin Johaina aus der Michael-Ende- Schule. Die Freundinnen Dilara (9) und Anna (8) finden es „eher unwahrscheinlich“, dass die schöne Belle sich in das Biest verliebt. Sie ist schließlich unfreiwillig in dessen Gefangenschaft geraten. Objektiv betrachtet ähnelt die vermeintlich romantische Beziehung der Geschichte dem sogenannten Stockholm-Syndrom. So nennt die Psychologie das Phänomen, wenn ein Entführungsopfer mehr Sympathie für seinen Peiniger empfindet als für mögliche rettende Einsatzkräfte und sogar eine emotionale Bindung und Dankbarkeit von Opfern gegenüber Tätern entstehen kann.

Die Reaktion der Kinder auf das scheinbar unschuldige Stück ist an vielen Stellen spannend zu beobachten. Als Donner und Blitze Gruselatmosphäre in der Waldkulisse erzeugen, beginnen unzählige Kinder wie auf Knopfdruck wie Wölfe zu heulen. Denn mehrfach im Stück war bereits auf die Wolfsgefahr im dunklen Wald hingewiesen worden. Bedrohlich zieren Wolfsköpfe mit rot glühenden Augen das Bühnenbild. Dass der dunkle Wald bei den Kindern allerdings wie ein Automatismus zum Wolfsheulen führt, ist interessant. Es zeigt auch, wie diese Erzählungen auf die Vorstellungswelt der Kinder wirken.

Nächstes Jahr kommt das Sams

Für den TTK ist die gut besuchte Vorführung ein toller Erfolg. Das Programm für 2020 steht bereits. Im Winter gibt es dann gleich zwei Kinderstücke. Am 20. November feiert das Sams auf der Bühne Weihnachten (ab 4 Jahre), am 8. Dezember präsentiert der Verein „Es ist ein Elch entsprungen“, als Stück ab 5 Jahren. TKK-Vorstand Magnus Ronge freut sich, ab dem nächsten Jahr die Stadt als Unterstützer für die Kindervorstellungen gewonnen zu haben. Die Eintrittspreise sinken damit im 2020 um 2 Euro auf 5 Euro. In diesem Jahr unterstützte die Volksbank Hannover die Aufführung finanziell.

Zur Galerie Gebannt verfolgten rund 400 Kinder am Dienstag die fantastische Geschichte in der Aula des Gymnasiums Neustadt. Der Theater- und Konzertkreis präsentierte die Aufführung des Theaters für Niedersachsen.

Lesen Sie auch:

Theater- und Konzertkreis legt Programm für neue Saison vor

Von Mario Moers