Neustadt

Raus aus dem Container, rein in den neuen Kindergarten. 50 neue Kindergartenplätze entstehen ab sofort auf dem Gelände der ehemaligen Goetheschule. Am Dienstag setzten Bürgermeister Dominic Herbst und Kita-Vertreterinnen den ersten Spatenstich für einen Erweiterungsbau. Für den neuen Bürgermeister war es eine Premiere. „Wir sind zufrieden, dass wir hier in Kooperation mit der Elterninitiative eine tolle Einrichtung für zwei neue Kindergartengruppen schaffen“, sagt Herbst. Der Erweiterungsbau der Stadt kostet voraussichtlich 2,5 Millionen Euro. Angepeiltes Bezugsdatum ist im Winter 2020.

„Eine unglaubliche Erleichterung“

Ob diese Krippenkinder direkt in den neuen Kindergarten ziehen können, ist noch fraglich. Die Erweiterung wird wohl erst im Winter 2020 fertig. Die Plätze benötigen sie aber schon im August. Quelle: Stadt Neustadt

„Dass es jetzt losgeht, ist für uns eine unglaubliche Erleichterung. Wir freuen uns riesig“, kommentiert Kita-Leiterin Lara Boden den Baubeginn. Die Kita-Ratzenspatz wird getragen von einer Elterninitiative. Gegründet wurde sie 2003 in der Leinstraße, später war sie auch in der Kornstraße beheimatet. Seit 2013 befindet sich die Kita am Goetheplatz. Aus einer Krippengruppe wurden zwei mit insgesamt 30 Plätzen, inzwischen gibt es auch eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen. Letztere ist seit 2017 in einem Container untergebracht. „Seitdem hoffen und warten wir auf einen Neubau“, erzählt Boden.

Für einige kommt es zu spät

Der künftige Kindergarten schafft Platz für nun zwei statt einer Kindergartengruppe. Das einstöckige Gebäude ist hell und mit viel Holz geplant. Es enthält mehrere Therapie- und Gruppenräume sowie einen Garten. „Es gab eine gute Zusammenarbeit zwischen der Elterninitiative, der Stadt und den Architekten“, sagt Nadine Esposto, die Vorsitzende des Trägervereins. So freut man sich besonders auf eine großzügige Küche.

Einziger Wermutstropfen ist aus Sicht des Trägervereins der anvisierte Bezug im kommenden Winter. Für die aktuelle Generation Krippenkinder kommt das voraussichtlich zu spät. Sie bräuchten den Kindergartenplatz bereits im kommenden August. Der nahtlose Übergang wäre dann nicht möglich. Auch muss bis dahin entsprechend rares Personal gefunden werden. Wie viele zusätzliche Kräfte benötigt werden ist noch nicht klar. 11 Pädagogische Mitarbeiter arbeiten aktuell in der Kita.

Die Eltern der Krippenkinder hoffen bis dahin, dass die Arbeiten schneller gehen als geplant. „Wenn es bis August klappt, wäre es schön. Wer weiß“, sagt Esposto.

Von Mario Moers