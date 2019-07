Neustadt

51 Schüler haben in diesem Jahr am Beruflichen Gymnasium in Neustadt in den Fachrichtungen Gesundheit, Soziales und Wirtschaft ihre Allgemeine Hochschulreife bestanden. Schulleiter Uwe Backs und der Abteilungsleiter für die Beruflichen Gymnasien, Michael Tärre, entließen die Absolventen am Freitag mit einer Feierstunde.