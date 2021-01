Neustadt

Die Polizeibeamten haben am Donnerstag einen 51-jährigen Mann in Neustadt vorübergehend in Gewahrsam genommen, nachdem dieser mehrfach in Neustädter Geschäften geklaut hatte. Der Mann muss sich jetzt neben den Diebstahldelikten auch wegen Körperverletzung verantworten – und weil er in den Geschäften keine Alltagsmaske trug. Zeugen hatten ihn zunächst beim Stehlen von Alkohol und Tabak in einem Geschäft in der Straße Am Walle beobachtet. Er soll stark alkoholisiert und aggressiv gewesen sein.

Polizeigewahrsam bis Freitag

Etwa eine Stunde später erschien der Täter wieder im selben Geschäft. Dieses Mal wollte er zwei Schachteln Zigaretten einstecken. Auch dieser zweite Diebstahl blieb nicht unbemerkt. Der aufmerksame Mitarbeiter musste sich schließlich gegen Beleidigungen und Tritten wehren. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der 51-Jährige und setzte seinen Beutezug in zwei Geschäften an der Landwehr fort. Die Beamten nahmen ihn nach etwa einstündiger Suche um 12 Uhr in der Kernstadt fest. Ein Richter ordnete Polizeigewahrsam bis Freitagmittag an.

Bereits am Mittwoch war der polizeibekannte Mann Teil eines Polizeieinsatzes, hier jedoch als Opfer. Ein 42-jähriger Zimmernachbar hatte ihm im Streit eine Stange auf den Kopf geschlagen.

