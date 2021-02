Poggenhagen

Es hätte ein tolles Jahr für den TSV Poggenhagen werden sollen: Seit 75 Jahren gibt es den Verein mit Frosch Poggi im Wappen. Aber Feiern und Veranstaltungen rund um den besonderen Geburtstag müssen nun wegen der Pandemie ausfallen. „Wir wollten Ende Februar mit einem großen Empfang starten“, sagt der Vorsitzende Hartmut Strecker. Ein Spiel ohne Grenzen sollte im Juni folgen. Den Festausschuss habe man bereits 2019 gegründet. „Die Mitglieder haben viel Zeit investiert, geplant und organisiert. Das war nun alles für die Katz“, resümiert er.

Vorsitzender Hartmut Strecker zeigt die Vereinsfahne mit Wappentier Poggi. Quelle: Privat

Rückblick auf bewegte 75 Jahre

Dabei können die Vereinsmitglieder auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, die es wert ist, gefeiert zu werden. „Angefangen hat es 1946. Da haben sich ein paar junge Männer zusammengetan, um einen Sportverein zu gründen“, sagt Strecker. Dass es dabei auch um König Fußball ging, lag in der Natur der Sache. Das erste Spiel trugen die Mitglieder unweit des ehemaligen Dyckerhoff-Geländes aus. Im gleichen Jahr haben die Gründer das erste Clubhaus an der Straße Am alten Sportplatz gebaut, ein gutes Stück westlich der Grundschule. „Die Lokalität blieb erst einmal. Der Bau wurde 1962 aber erneuert“, sagt Strecker. Wenige Jahre zuvor hatte der Verein sein prominentestes Mitglied aufgenommen: Frosch Poggi hielt zum zehnten Geburtstag auf einer schwarz-gelben Vereinsfahne Einzug. Den aktuellen Vereinsstandort an der Ilschenheide bezogen die Mitglieder 1968.

Turnhalle bewirkt einen Mitgliederschub

Einen regelrechten Schub gab es für den Verein 1971. „Die damals neue Turnhalle hat dem TSV eine Verdoppelung der Mitgliederzahl beschert“, sagt der Vorsitzende. Mehr als 800 Namen zählte das Mitgliederverzeichnis in den Siebzigerjahren. Nach der Eröffnung der Halle gründeten sich zahlreiche neue Sparten wie Tischtennis, Trampolin, Badminton und, eher untypisch, eine Gesangssparte. Chef des TSV Poggenhagen war damals Karl-Heinz Tiedgen.

Gerade auf dem Trampolin feierten die Sportler aus Poggenhagen immer wieder Erfolge. Josef Sedlacek hatte vor fünf Jahrzehnten diesen Teil des Vereins gegründet. „Es gab fast 60 Kinder, die mitmachen wollten, aber er wählte nur die besten 15 aus. Ich war leider nicht darunter“, erinnerte sich Strecker bei einem Interview zum 40. Jahrestag der Halle.

Viele sportliche Veranstaltungen, die der TSV Poggenhagen ins Leben gerufen hat, gibt es noch heute: Internationaler Moor Volkslauf mit Laufen und Radfahren (1971), Fußball-Stadtmeisterschaft (1976), Steinhuder-Meer-Lauf (1981), Fußballturnier aller Neustädte (1983). Ihren ersten Silvesterlauf absolvierten die Athleten 1988. Der Lauf zum Jahreswechsel 2020/2021 fiel aus. Das blieb dem 40. Steinhuder-Meer-Lauf 2020 erspart: Der startete trotz Pandemieauflagen – allerdings nur virtuell.

Kurz vor dem Start zum 28. Silvesterlauf beim TSV Poggenhagen. Quelle: Christian Hanke (Archiv)

Darts-Sparte erweitert den Verein 2020

Obwohl traditionsbewusst blieb der Verein Neuem gegenüber aufgeschlossen: 2014 erweiterten die Mitglieder ihr sportliches Angebot um ein Boulebahn, seit dem vergangenen Jahr gibt es erstmals eine Darts-Sparte im frisch renovierten Clubhaus. „Wir haben viele aufgeschlossene und sehr treue Mitglieder, denen man für ihr Engagement nur danken kann“, sagt Strecker. Nur wenige hätten wegen der Einschränkungen der letzten Monate den Verein verlassen. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt er.

TSV-Chef Hartmut Strecker zeigt 2020 die frisch renovierte Gaststube der Fankurve. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Die ausgefallenen Veranstaltungen rund um das Jubiläum wolle man, Stand jetzt, nicht nachholen. „Wir werden unsere Mitglieder aber bestimmt spontan zu einer kleinen Feierrunde bitten, sobald das wieder möglich ist“, sagt der Vorsitzende.

Von Mirko Bartels