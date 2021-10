Neustadt

Der Haushalt als eine von vielen Baustellen im Neustädter Land – so stellte Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) die Situation in der Rede dar, mit der er das Zahlenwerk am Donnerstagabend in den Rat einbrachte. Klar ist, dass die Stadt damit rechnet, über die nächsten Jahre jeweils mehrere Millionen mehr auszugeben als sie einnimmt.

Bei 97,5 Millionen liegen die Ausgaben, mit denen Kämmerer Maic Schillack für das nächste Jahr rechnet, dem sieht er nur knapp 88,7 Millionen Euro an Einnahmen gegenüber – 8,8 Millionen fehlen demnach. „Da ist noch viel in Bewegung“, sagte Schillack noch – Bürgermeister Herbst hatte noch von 11 Millionen Euro Defizit gesprochen.

Defizit übersteigt die Rücklagen

Eine kräftige Gewerbesteuerrückzahlung werde fällig, und mit Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst stiegen die Personalkosten, so viel sei klar, sagte Schillack. Sorgen bereitet ihm, dass das Defizit höher liegt als Stadt aus ihren Rücklagen ausgleichen kann. Diese lägen aktuell bei rund 15 Millionen Euro, doch schon für das laufende Jahr werde man rund 9 Millionen entnehmen müssen, sagte Schillack. Auch für die nächsten Jahre rechnet die Finanzverwaltung mit ähnlich hohen Haushaltslöchern.

Haushaltssicherungskonzept droht

Noch sind die Regeln für die kommunale Haushaltsführung der pandemischen Lage wegen gelockert, wie Schillack weiter berichtete. Diese Lockerung gilt zunächst bis 31. Dezember 2021, werde aber möglicherweise noch einmal verlängert. Aber darauf verlassen könne man sich nicht. Sollte die Überlastung des Etats weitergehen, müsse man mit der Pflicht für ein Haushaltssicherungskonzept rechnen. Dann muss die Stadt Regeln aufstellen, wie sie ihren Haushalt sanieren will und wird bei der Umsetzung streng kontrolliert. Die Finanzverantwortlichen suchen nach Wegen, um das zu vermeiden, weil es den Handlungsspielraum schmerzlich einschränkt.

Kreative Lösungen gefragt

Auch die Politik sei gefragt, kreative Lösungen zu suchen, gab Bürgermeister Herbst den Ratsmitgliedern mit. Diese ließen sich von der noch recht optimistischen Darstellung des Bürgermeisters offenbar auch nicht schrecken: Als nächstes beschlossen sie, wie berichtet, den Schulstandort im Norden nach Helstorf zu verlegen statt nach Mandelsloh – dies ist die deutlich teurere Variante, von der die Stadtverwaltung abgeraten hatte.

Mit dem neuen Haushalt wird sich auch der neue Rat beschäftigen, der seine Arbeit am Donnerstag, 4. November, aufnimmt. Die Verwaltung wird die Politiker dabei ausführlich begleiten und beraten. Wunschziel ist, das Zahlenwerk Ende Januar zu verabschieden.

Von Kathrin Götze