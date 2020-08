Mardorf

Es soll ein großes, würdiges Fest werden, ein Lichtblick in der Krise: Wenn es um das 850-jährige Bestehen Mardorfs im kommenden Jahr geht, blicken die Organisatoren trotz Corona-Krise optimistisch und voller Vorfreude in die Zukunft. Die Vorbereitungen für das umfangreiche und mit Festen gespickte Kalenderjahr laufen auch während der Pandemie auf Hochtouren. „Wir gehen davon aus, dass die geplanten Feiern bis dahin wieder stattfinden können. Das Jubiläum werden wir aber auf jeden Fall begehen“, sagt Friedrich Dankenbring, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft und Mitorganisator. Die wichtigsten Eckdaten stehen bereits, das Festzelt ist gebucht und ein Geschenk für die Nachwelt ausgesucht.

Großes Jubiläumsfest im August

Die zentrale Feier soll vom 27. bis 29. August auf dem Festplatz stattfinden. „Wir werden dabei an die Tradition des Sommerfests anknüpfen. Das Zelt und das Drumherum werden allerdings deutlich größer ausfallen“, erklärt Dankenbring. Der späte Zeitpunkt im Jahr schafft zusätzliche Sicherheit, dass Volksfeste bis dahin wieder erlaubt sind. Während der Freitagabend musikalisch besonders die Jüngeren ansprechen soll, findet am Sonnabend das offizielle Programm statt. „Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Leute ein schönes Zeltfest wollen. Das wird es geben“, so Dankenbring. Die Festschrift ist bereits in Arbeit.

Ein Feierreigen

Die Holzskulptur der Kiepenfrau vor dem Dorfgemeinschaftshaus wird zum Maskottchen der 850-Jahre-Feiern. Die Figur (hier im Bild mit Friedrich Dankenbring, dem Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft) basiert auf einer lokalen Legende. Der zufolge wurden Bäuerinnen, die auf dem Weg zum Markt plötzlich eine schwere Last in ihrer Kiepe bemerkten, von einer Art Kobold, dem Hoho-Kerl, heimgesucht. Quelle: Mario Moers

Mardorfer und Besucher können sich, so es das Virus erlaubt, aber schon im Frühjahr in den Feiermodus begeben. Gleich eine ganze Reihe von größeren Festen umrahmt das Jubiläum. Den Auftakt macht, nach dem Osterfeuer am 3. April, der Tanz in den Mai. Der Schützenverein ist federführend in der Organisation des Tanzabends. Für den 1. Mai ist eine historische Ausgabe der traditionellen Gemeindeversammlung unter den Eichen geplant. Das Bürgertreffen soll die lange Geschichte des Dorfs am Meer lebendig werden lassen. Ebenfalls um die Historie drehen sich die am 15. und 16. Mai stattfindenden Tage der Museen und Parks. Wenn alles gut läuft, soll ein Pendelverkehr die Besucher mit Treckern zwischen dem Heimatmuseum, der Museumsscheune und dem Naturparkhaus befördern.

Nachhaltig in die Zukunft

Die kleine (Christus-)Kapelle feiert 2021 ihr 300-jähriges Bestehen. Quelle: Mario Moers

Viele Gedanken hat sich der Festausschuss, an dem unzählige Vereine beteiligt sind, darüber gemacht, welches Denkmal man der Nachwelt hinterlassen will. Einen Baum pflanzen? Das wäre wohl etwas sparsam. Eine große Streuobstwiese soll es werden. „Die Stadt hat uns hierzu bereits eine Fläche zugesagt. Sie ist zentral gelegen, sodass jeder Bewohner und Besucher einmal vorbeikommt“, sagt Dankenbring. Die derzeit als Schafweide genutzte Fläche an der Ecke Poggenecke/In den Kohlhöfen liegt an mehreren zentralen Wanderwegen unweit des Aloys-Bunge-Platzes. „Wir wollen dort vor allem alte Sorten anpflanzen“, so Dankenbring. Im Jubiläumsjahr dürfen sich die Mardorfer außerdem über eine Sanierung der öffentlichen Toiletten an der Touristen-Info und über den Abschluss der Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus freuen.

Über die Finanzierung des Jubiläums macht sich der Festausschuss keine Sorgen. Sponsoren und Unterstützer sind vorhanden. Und Dankenbring ist sich sicher: „Am Ende wird in Mardorf alles sogar noch toller als geplant.“ Zeit für einen Plan-B ist noch genug. Plan A steht schon mal.

Von Mario Moers