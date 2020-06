Mardorf

Campingurlaub boomt derzeit. Was dabei beachtet werden muss, wissen die Berater im ADAC-Mobil. Der Service-Truck steht am Wochenende, 20. und 21. Juni, am Nordufer-Campingplatz, Pferdeweg 5. Mitglieder des Automobilclubs und solche, die es werden wollen, können sich dort jeweils von 10 bis 18 Uhr beraten lassen. Auch der neue ADAC-Campingführer sowie die Camping Key Europe Card gibt es an Bord.

Dazu sind neben den wichtigsten Informationen zur ADAC-Mitgliedschaft auch Rechtsschutz-, Auto- und Reiseversicherungen sowie Mautkarten erhältlich. Und das Tourset für den nächsten Urlaub kann ebenfalls gleich in Auftrag gegeben werden.

Von Kathrin Götze