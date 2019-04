Neustadt

Der ADFC bietet eine Fahrradcodierungsaktion zum Schutz vor Diebstahl an. Am Sonnabend 11. Mai um 11 Uhr beginnt die Aktion bei Rademachers Radshop, Mittelstraße 9.Eine Nummer wird in den Rahmen graviert und bei der Polizei registriert. So kann das Fahrrad zu dem richtigen Besitzer zurückverfolgt werden. Wer mitmachen will, benötigt keine vorherige Anmeldung, sollte aber Personalausweis und Kaufbeleg des Fahrrads mitbringen.

Von prak